Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.

«Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями. С учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее», — цитирует его РИА Новости.

При этом Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания, на котором присутствовал в том числе Орешкин, отметил, что даже с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы россиян растут медленно.

Он отметил, что такое положение дел не может не вызывать беспокойства.

В июне Путин в ходе прямой линии признал, что проблема роста доходов россиян сохраняется, однако отметил начало процесса их постепенного восстановления.