Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян
- РИА Новости
Он напомнил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими шоками.
«Это даже не внешние шоки, связанные с санкциями... А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров, экспортных: нефть, нефтепродукты, газ... поэтому у нас и произошёл такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере», — сказал российский лидер.
Он отметил, что реальные доходы россиян сокращались последние несколько лет.
«Самый большой спад был в 2016 году... Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сказал Путин.
При этом он добавил, что ЦБ должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, призвал не раздувать «пузыри».
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