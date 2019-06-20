Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.
Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян
  • РИА Новости

Он напомнил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими шоками.

«Это даже не внешние шоки, связанные с санкциями... А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров, экспортных: нефть, нефтепродукты, газ... поэтому у нас и произошёл такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере», — сказал российский лидер.

Он отметил, что реальные доходы россиян сокращались последние несколько лет. 

«Самый большой спад был в 2016 году... Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сказал Путин.

При этом он добавил, что ЦБ должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, призвал не раздувать «пузыри».

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить