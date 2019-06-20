Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.

Он напомнил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими шоками.

«Это даже не внешние шоки, связанные с санкциями... А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров, экспортных: нефть, нефтепродукты, газ... поэтому у нас и произошёл такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере», — сказал российский лидер.

Он отметил, что реальные доходы россиян сокращались последние несколько лет.

«Самый большой спад был в 2016 году... Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сказал Путин.

При этом он добавил, что ЦБ должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, призвал не раздувать «пузыри».

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