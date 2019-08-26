Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, когда реальные доходы граждан растут медленно, не может не вызывать беспокойство. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, темпы, «безусловно», являются положительными, но динамика в целом «не может удовлетворить».

Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики.

Также глава государства сообщил, что положительным фактором является приближении инфляции к целевому ориентиру, она составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — заявил Путин.

Ранее Путин сказал, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.