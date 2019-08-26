Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, когда реальные доходы граждан растут медленно, не может не вызывать беспокойство. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.
Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян
  • РИА Новости

Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, темпы, «безусловно», являются положительными, но динамика в целом «не может удовлетворить».

Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики.

Также глава государства сообщил, что положительным фактором является приближении инфляции к целевому ориентиру, она составляет примерно 4,5% в годовом выражении. 

«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — заявил Путин. 

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