Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян
- РИА Новости
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, темпы, «безусловно», являются положительными, но динамика в целом «не может удовлетворить».
Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики.
Также глава государства сообщил, что положительным фактором является приближении инфляции к целевому ориентиру, она составляет примерно 4,5% в годовом выражении.
«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — заявил Путин.
Ранее Путин сказал, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.