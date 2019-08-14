Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке
- РИА Новости
Костин сообщил, что по состоянию на июнь средняя стоимость ипотеки в ВТБ составляет 9,9%.
По его словам, в банке видят, что в перспективе ЦБ России начнёт снижать ставку.
Он добавил, что прогнозы и тенденция ЦБ указывают на то, что ставки «пойдут вниз до конца года».
«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — отметил глава государства.
В июле Путин поручил Минфину и ЦБ следить за ситуацией с льготной ипотекой.