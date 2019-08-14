Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке
  • РИА Новости

Костин сообщил, что по состоянию на июнь средняя стоимость ипотеки в ВТБ составляет 9,9%.

По его словам, в банке видят, что в перспективе ЦБ России начнёт снижать ставку.

Он добавил, что прогнозы и тенденция ЦБ указывают на то, что ставки «пойдут вниз до конца года».

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — отметил глава государства. 

В июле Путин поручил Минфину и ЦБ следить за ситуацией с льготной ипотекой.

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