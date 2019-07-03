Путин поручил Минфину и ЦБ следить за ситуацией с льготной ипотекой

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с правительством, на которой обсуждалась реализация поручений по итогам прямой линии, поручил Минфину и Центробанку следить за ситуацией со ставками по ипотеке.

«Антон Германович (Силиуанов. — RT), нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти «шесть на ум пошло — семь с ума сошло» никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно там добавить», — приводит РИА Новости комментарий Путина на выступление Силуанова.

Президент подчеркнул, что правительству необходимо стремиться к 6%-ной ставке по ипотеке для льготных категорий.

«Нужно, чтобы люди получали то, о чём мы договорились», — заявил он.

Путин отметил, что «6%-ные кредиты должны быть» и необходимо «проверить, как это работает в жизни».

«Не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются в реальной жизни», — добавил российский лидер.

Ранее Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.

Национальный родительский комитет поддержал инициативу.