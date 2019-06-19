Национальный родительский комитет поддержал компенсацию ипотеки многодетным семьям

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Кирилл Горшенин
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT принятие Госдумой закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям.
Национальный родительский комитет поддержал компенсацию ипотеки многодетным семьям
  • РИА Новости

«Огромное количество семей в нашей стране стоят на очереди на улучшение жилищных условий, очереди движутся медленно, потому что у государства нет такого количества жилья, которое оно могло бы дать семьям на безвозмездной основе. Предоставление такого ипотечного кредита с частичной оплатой государства — отличный компромисс», — отметила Волынец.

По её словам, следует продолжать развитие этой законодательной линии и расширить круг тех, на кого будет распространяться закон.

«Хотелось бы, чтобы на следующем этапе законодатель повернулся лицом и к тем многодетным семьям, в которых дети рождены до января 2019 года, но которые при этом нуждаются в улучшении жилищных условий», — добавила она.

Ранее Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок или последующие.

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