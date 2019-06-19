Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети.
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что правительство России определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, в 2019 году такую компенсацию могут получить около 30 тыс. семей.

Ранее проект о компенсации ипотеки многодетным семьям был принят во втором чтении. Согласно документу, в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.

Телеканал «360» также передавал, что в правительстве России рассматривают возможность расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.

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