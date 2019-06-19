Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что правительство России определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, в 2019 году такую компенсацию могут получить около 30 тыс. семей.
Ранее проект о компенсации ипотеки многодетным семьям был принят во втором чтении. Согласно документу, в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.
Телеканал «360» также передавал, что в правительстве России рассматривают возможность расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.