Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что правительство России определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, в 2019 году такую компенсацию могут получить около 30 тыс. семей.

Ранее проект о компенсации ипотеки многодетным семьям был принят во втором чтении. Согласно документу, в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.

Телеканал «360» также передавал, что в правительстве России рассматривают возможность расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.