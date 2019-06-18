Госдума приняла во втором чтении проект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети», — указывается в сообщении.

Нижняя палата парламента приняла данный законопроект в первом чтении 28 мая.

Согласно документу, в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.

Ранее телеканал «360» передавал, что в правительстве России рассматривают возможность расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.