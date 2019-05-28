Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
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- РИА Новости
Как отмечается, инициатива направлена на реализацию целей, обозначенных в послании президента.
Предполагается, что в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.
«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году.
Ранее сообщалось, что семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.