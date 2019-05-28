Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Как отмечается, инициатива направлена на реализацию целей, обозначенных в послании президента.

Предполагается, что в счёт погашения займа из федерального бюджета будут выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей. 

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году.

Ранее сообщалось, что семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

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