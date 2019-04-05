Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили «Известиям» в правительстве.
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как отмечается, документ содержит ещё ряд принципиальных изменений, а для жителей Дальневосточного федерального округа он предусматривает особые условия.

В кабинете министров полагают, что корректировка программы госсубсидирования повысит спрос на льготные кредиты. 

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, запущенная 1 января 2018 года и рассчитанная до 2022 года, остаётся недостаточно востребованной, говорится в материале. Эксперты связывают это с ограниченным сроком действия льготной 6%-ной ставки.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал не «накручивать» льготную ставку по ипотеке для семей с двумя детьми и более.

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