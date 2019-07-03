Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
- © Нина Зотина
- РИА Новости
Согласно ФЗ, из федерального бюджета таким семьям будут выделять по 450 тыс. рублей на погашение обязательств по ипотеке.
Если задолженность по основному долгу меньше этой суммы, то оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов.
Проект подготовлен во исполнение поручений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.
19 июня он был принят Госдумой в окончательном чтении.
Национальный родительский комитет поддержал инициативу.