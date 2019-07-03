Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Согласно ФЗ, из федерального бюджета таким семьям будут выделять по 450 тыс. рублей на погашение обязательств по ипотеке.

Если задолженность по основному долгу меньше этой суммы, то оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов.

Проект подготовлен во исполнение поручений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.

19 июня он был принят Госдумой в окончательном чтении.

Национальный родительский комитет поддержал инициативу.

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