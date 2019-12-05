Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Реальные располагаемые доходы населения России за девять месяцев начали расти, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился — они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный. Может быть, 0,2—0,3%», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, важнее всего — «самочувствие людей и их ощущения».

«Вот если они понимают, что их доходы стабильны или — ещё лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства. И, естественно, с этим необходимо что-то делать. Мы, естественно, все эти процессы видим», — добавил Медведев.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан России растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять.

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