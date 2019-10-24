Орешкин прокомментировал позицию России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

«Мы запустили специальный механизм трансформации делового климата. Работа этого механизма в том числе помогает убирать административные барьеры и упрощать процедуры. Это находит отражение в разных международных рейтингах, один из которых Doing Business», — пояснил Орешкин.

Как рассказал министр, Россия уже вошла в топ-30 стран рейтинга и сумела опередить такие государства, как Франция и Нидерланды. В то же время Орешкин отметил стремительный рост конкуренции в глобальном бизнесе.

«Мы уже добились неплохих успехов, но нужно продолжать работать в этом направлении. Отмечу, что Китай в рейтинге поднялся с 46-й на 31-ю позицию, и эта конкуренция будет продолжаться. Мы должны оставаться в топе списка и быть одними из лучших, чтобы инвесторы приходили и вели работу здесь, в России», — подчеркнул Орешкин.

В октябре 2018 года стало известно, что Россия за год поднялась на 31-ю строку с 35-й в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, который ранжирует страны по простоте условий ведения бизнеса.