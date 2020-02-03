Контроль над рисками: как могут измениться курсы доллара и евро в феврале

3 февраля российский валютный рынок показывает неопределённую динамику. В начале торгов курс доллара впервые за два месяца превысил 64 рубля, но уже во второй половине дня снизился до 63,6 рубля. Колебания нацвалюты эксперты объясняют опасениями мировых инвесторов в связи с коронавирусом и снижением цен на нефть. Между тем аналитики не ожидают резкого ослабления рубля в феврале. О том, как могут измениться курсы доллара США и евро до конца зимы, — в материале RT.

В понедельник, 3 февраля, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику в ходе торгов на Московской бирже. В начале дня курс доллара прибавил 0,2% и впервые с 4 декабря превысил отметку 64 рубля. При этом курс евро поднялся на 0,05% и также достиг максимального уровня за последние два месяца — 70,9 рубля.

Впрочем, уже во второй половине дня нацвалюта смогла частично отыграть потери. Так, курс доллара снизился на 0,4% — до 63,6 рубля, а курс евро — на 0,6%, до 70,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 4 февраля составил 63,9 рубля за доллар и 70,79 рубля за евро.

Также по теме Нервный срыв: фондовые биржи Китая обвалились рекордно за пять лет 3 февраля на китайском фондовом рынке произошёл самый масштабный обвал за последние пять лет. После продолжительного празднования...

Главной причиной колебаний курса стало обострение ситуации с коронавирусом в Китае, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В связи с распространением болезни инвесторы массово распродают рисковые активы. Ухудшение настроений на мировом финансовом рынке в последние недели оказало давление и на рубль. Более того, из-за коронавируса снижаются и цены на нефть, что тоже повлияло на динамику валюты», — отметил Гойхман в беседе с RT.

В конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало в качестве причины заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день число заражённых превысило 17 тыс. человек, 361 инфицированный скончался, ещё 2296 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Заболевшие зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Канаде, Франции, Австралии, Германии, России, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Непале, а также на Тайване.

Как ожидается, распространение болезни может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате мировые цены на нефть уже обновили годовой минимум. На сегодняшний день сырьё эталонной марки Brent впервые с января 2019 года торгуется вблизи $56 за баррель.

Reuters

© Sergei Karpukhin

«В связи с падением цен на нефть ОПЕК уже заявила о возможности проведения экстренного заседания в феврале. Как ожидается, в рамках встречи может быть принято решение о дополнительном сокращении добычи сырья, чтобы поддержать спрос и цены на углеводороды», — отметил Марк Гойхман.

В то же время влияние стоимости нефти на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции, и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок.

«С начала января 2020 года нефтяные цены обвалились более чем на 20%. В то же время рубль после рекордного укрепления подешевел лишь на 5%», — отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

В помощь рублю

По мнению опрошенных RT аналитиков, в феврале ситуация с коронавирусом по-прежнему будет влиять на колебания курса рубля. Между тем эксперты не ожидают резкого ослабления нацвалюты до конца зимы.

«В ближайшее время на фоне новостей из Китая нацвалюта будет торговаться вблизи 63—64 рублей за доллар и 69—70 рублей за евро. Если ситуацию с эпидемией в КНР удастся стабилизировать, то мы сможем увидеть снижение курса доллара до 62,5 рубля», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В случае роста неопределённости на мировом финансовом рынке в феврале Минфин и ЦБ могут и вовсе приостановить покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, действия властей позволят уберечь российскую валюту от значительного ослабления и удержать курс доллара в диапазоне 62—64 рублей, а курс евро — вблизи 68—72 рублей.

Более того, в пользу нацвалюты может сыграть и приток иностранных инвестиций в российские активы. По словам экспертов, даже в условиях глобальной неопределённости зарубежных игроков привлекает стабильное экономическое положение России.

«Российскую валюту поддерживают достаточно сильные макроэкономические показатели. В первую очередь это рекордно низкая инфляция, значительный профицит бюджета, большой объём международных резервов и достаточно высокая доходность российских гособлигаций», — добавил Марк Гойхман.