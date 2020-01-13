Доходный выбор: с чем связан рекордный рост российского фондового рынка

13 января индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3132 пункта — значение стало рекордным за всю историю наблюдений. В 2019 году объём российского фондового рынка достиг 3,5 трлн рублей, а количество частных инвесторов удвоилось и приблизилось к 4 млн. Как отмечают эксперты, покупателями ценных бумаг всё чаще становятся непрофессиональные игроки, то есть рядовые россияне. Вместо теряющих популярность банковских вкладов граждане предпочитают хранить деньги в более доходных акциях и облигациях. Как приток новых участников на фондовый рынок может повлиять на экономику России — в материале RT.

На торгах в понедельник, 13 января, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор поднялся на 0,26% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) превысил отметку 3132 пункта.

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С начала года российский рынок ценных бумаг продолжает уверенный рост, стартовавший в прошлом году. Так, в 2019-м индекс Мосбиржи прибавил сразу 28,5%, а объём торгов акциями и облигациями увеличился почти на 54% — до 3,5 трлн рублей. Об этом говорится на официальном сайте площадки.

Такой рост эксперты связывают с рекордным притоком частных инвесторов на фондовый рынок страны. По итогам 2019 года количество клиентов Московской биржи удвоилось и достигло 3,86 млн человек. При этом на Санкт-Петербургской бирже число клиентских счетов увеличилось почти втрое — до 3,06 млн.

Россияне стали массово уходить на фондовый рынок после заметного снижения ставок по банковским вкладам. Об этом в интервью RT рассказал начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Традиционные для большинства россиян способы вложения средств становятся всё менее доходными. Так, в конце декабря максимальная ставка по депозитам в рублях в десяти крупнейших банках России упала до исторического минимума — 6% годовых. Клиенты начали искать альтернативные варианты инвестиций, поэтому сейчас мы видим высокую активность именно на фондовом рынке, где широкий выбор инструментов для вложений и хорошая доходность», — пояснил Авакян.

Снижение банковских ставок по депозитам связано с действиями Центробанка. В 2019 году регулятор снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. Таким решением ЦБ намеревается стимулировать деловую активность и экономический рост. Эксперты не исключили, что в долгосрочной перспективе решения монетарных властей приведут к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Желание граждан инвестировать в фондовый рынок способствует улучшению финансовой грамотности в России, утверждает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Банковские депозиты по-прежнему позволяют уберечь накопленные средства от инфляции и заработать. Тем не менее граждане уже привыкли к двузначным процентным ставкам, что стало стимулом к повышению финансовой грамотности и изучению тех возможностей, которые предлагает фондовый рынок», — пояснил RT Коган.

На популярности торговли ценными бумагами в России сказалось и развитие финансовых технологий. По мере снижения ставок по депозитам банки стали активнее разрабатывать приложения и сервисы для торговли на бирже.

«Многие банки активно развивают торговые приложения, доступные на смартфонах и интуитивно понятные людям. У клиентов появилась возможность совершать сделки в несколько кликов, не углубляясь в анализ графиков и массивов рыночных данных. Именно это привлекает много новых покупателей, которые не хотят посвящать торговле значительное время и устанавливать классические трейдинговые программы на стационарный компьютер», — рассказал RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Бумажный набор

Вкладывать свои деньги в государственные или корпоративные облигации предпочитают 45% частных игроков фондового рынка, рассказал RT руководитель компании «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

Напомним, облигации представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством или компанией. Инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Иными словами, держатели облигаций предоставляют свои деньги в долг бизнесу или государству. Как подчеркнул Нарек Авакян, сейчас доходность некоторых облигаций в России превышает 10% годовых.

Более рисковым активом для вложения являются акции. Ценные бумаги дают владельцу право получать часть прибыли компании, но не гарантируют инвестору стабильный доход. Так, стоимость и доходность акций компании напрямую зависят от эффективности работы бизнеса. Тем не менее на сегодняшний день дивиденды крупных российских компаний остаются одними из самых высоких в мире.

«Привлекательность российских акций заключается именно в больших дивидендных выплатах по «голубым фишкам» (акциям наиболее крупных и надёжных компаний. — RT). В 2019 году Россия вновь заняла первое место по объёмам выплат — дивидендная доходность в среднем достигала 6,23%. При этом среднемировое значение составило всего 3,2%», — отметил в интервью RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако, по словам экспертов, доля играющих на бирже российских граждан по-прежнему значительно меньше, чем в других странах.

Между тем специалисты прогнозируют рост вовлечённости россиян в фондовый рынок в ближайшие годы.

«Сейчас количество розничных инвесторов на Мосбирже составляет порядка 4 млн человек, а это менее 5% экономически активного населения России. При этом в США соответствующий показатель превышает 60%, в ЕС — 40—60%, а в Китае — 20%. Поэтому в ближайшие годы, особенно на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ставок по банковским вкладам, количество торговых счетов продолжит расти очень быстрыми темпами», — добавил Нарек Авакян.

Как полагают опрошенные RT эксперты, со временем растущая среди россиян популярность рынка ценных бумаг может положительно сказаться на экономике страны. В первую очередь аналитики прогнозируют усиление деловой активности.

«Благоприятный эффект для российской экономики становится всё более очевидным. Компании из сегмента малого и среднего бизнеса всё чаще получают инвестиции напрямую от финансово активных граждан и делают это через регулируемые инструменты фондового рынка», — заключил Дмитрий Александров.