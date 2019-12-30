В поисках выгоды: почему россияне стали чаще хранить деньги на фондовом рынке вместо банковских вкладов

С начала 2019 года в России заметно вырос интерес граждан к фондовой бирже. Эксперты напоминают, что сокращение процентных ставок приводит к снижению доходности банковских вкладов. Таким образом, непрофессиональные участники финансового рынка, то есть рядовые россияне, всё чаще стали хранить деньги в акциях и облигациях. Новые инвесторы в основном покупают ценные бумаги российских компаний, а не зарубежных, подчёркивают аналитики.

В 2019 году российский фондовый рынок испытал резкий наплыв частных инвесторов. С января по ноябрь число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже увеличилось более чем в два раза — с 597 тыс. до 1,5 млн. Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки.

Растущий интерес россиян к рынку ценных бумаг во многом связан со снижанием привлекательности банковских вкладов. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.Согласно данным ЦБ, с января по вторую декаду декабря средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в 10 крупнейших банках России снизилась с 7,53% до 6,05% годовых.

Также по теме «Спрос на рубли должен вырасти»: почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам. При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам...

Аналогичную динамику показывают и депозиты в иностранной валюте. По последним подсчётам Центробанка, с января по октябрь средняя максимальная ставка по долларовым вкладам в 30 крупнейших банках страны уменьшилась с 3,36% до 1,32% годовых. По депозитам в евро показатель упал с 0,65% до 0,48% годовых.

«Из-за угрозы замедления глобальной экономики в 2019 году ФРС США начала снижать свою базовую ставку и опустила её до 1,5—1,75% годовых. Аналогичные действия предприняли и другие мировые центробанки, в том числе и Банк России. Ослабление экономических рисков и замедление инфляции в нашей стране позволило Центробанку опустить ключевую ставку пять раз — до 6,25% годовых. Как следствие, в российских банках снизились процентные ставки по кредитам и депозитам в рублях и долларах», — отметил Игорь Галактионов.

Как рассказал RT аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, уже в первой половине 2020 года ЦБ может снизить ключевую ставку до 5,5% годовых. В этом случае ставки по рублёвым депозитам в российских банках могут опуститься до 5—5,5% годовых.

При этом эксперт не ожидает значимых изменений в политике ФРС и Европейского центробанка в 2020 году. Поэтому ставки по вкладам в долларах и евро в российских банках могут остаться вблизи сегодняшних значений.

Примечательно, что сейчас доля депозитов россиян в иностранной валюте составляет лишь 20,6%. Об этом говорится в материалах ЦБ. В результате ожидаемое снижение ставок по рублёвым вкладам может стать определяющим для граждан при переходе на фондовый рынок.

«Снижение ставок по депозитам и одновременно низкие темпы роста рынка недвижимости стимулируют россиян искать более выгодные способы размещения средств. Кроме того, благодаря современным технологиям фондовый рынок становится доступнее для среднестатистического гражданина. Этот фактор способствует повышению финансовой грамотности населения и росту вовлечённости в рынок ценных бумаг», — подчеркнул Галактионов.

На сегодняшний день 45% частных игроков фондового рынка предпочитают вкладывать свои деньги в государственные или корпоративные облигации. Об этом рассказал RT руководитель компании «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

Напомним, облигации представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством или компанией. Инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели облигаций предоставляют свои деньги в долг бизнесу или государству.

Более рисковым активом для вложения являются акции. Ценные бумаги дают владельцу право получать часть прибыли компании, но не гарантируют инвестору стабильный доход. Так, стоимость и доходность акций компании напрямую зависят от эффективности работы бизнеса.

Любопытно, что среди российских покупателей акций большинство предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги российских компаний, а не зарубежных.

«В среднем доля иностранных бумаг в портфеле наших клиентов сейчас ниже 15%. Это связано с тем, что акции зарубежных компаний пока ещё не стали привычными для небольших инвесторов. Да, безусловно, россияне пользуются продукцией таких брендов, как Apple или Samsung, но национальные компании — например, «Газпром», ЛУКОЙЛ или Сбербанк — остаются ближе нашим клиентам», — отметил Владимир Крекотень.

Как полагают опрошенные RT эксперты, со временем растущая вовлечённость россиян в фондовый рынок может положительно сказаться на российской экономике.

«Несмотря на высокие темпы роста числа частных инвесторов, объём средств населения на банковских депозитах по-прежнему очень высок. Постепенный переток этого капитала на фондовый рынок может увеличить стоимость российского рынка акций. Это может привести к позитивным изменениям в сфере регулирования и законодательства. Бизнес сможет получить ещё больший доступ к капиталу, в результате чего начнёт расти деловая активность в стране», — заключил Игорь Галактионов.