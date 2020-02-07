«Стратегический вопрос»: вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

Зампред правительства России Марат Хуснуллин считает преступлением ставки по ипотеке размером 9% годовых. По его словам, жилищные кредиты в стране остаются чрезмерно дорогими и не позволяют в полной мере выполнить задачи, поставленные в нацпроектах. В то же время аналитики считают, что уже до конца 2020 года ипотечные ставки могут опуститься до 7—8% годовых. Во многом динамика будет зависеть от политики Центробанка.

На сегодняшний день ставки по ипотеке в России по-прежнему остаются завышенными. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, — это преступление. Нам необходимо снижать её, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — цитирует Интерфакс Хуснуллина.

По данным Центробанка, ипотечные кредиты в России начали уверенно дешеветь с весны 2019 года. Так, с мая по декабрь ставка снизилась с 10,56% до 9% годовых и достигла самой низкой отметки за всё время наблюдений. В то же время Марат Хуснуллин по-прежнему считает такую динамику недостаточной для выполнения задач, поставленных президентом в рамках нацпроектов.

«Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если (ставка. — RT) будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?» — добавил вице-премьер.

По данным Росстата, в 2019 году объём ввода жилья в России вырос на 4,9% — до 79,4 млн кв. м. Согласно целям национального проекта «Жильё и городская среда», в 2024 году показатель должен достичь 120 млн кв. м. Одновременно нацпроект предполагает снижение ипотечных ставок в течение следующих четырёх лет до 7,9%.

«Это вопрос стратегический, будем его обсуждать в ближайшее время», — отметил Хуснуллин.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, уменьшение ставок по ипотеке в первую очередь зависит от действий ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

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В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. При этом в ходе первого заседания в 2020 году, 7 февраля, регулятор вновь опустил её на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

За счёт снижения ключевой ставки Банк России намеревается стимулировать деловую активность и экономический рост в стране. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей должна привести не только к удешевлению кредитов, но и к увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Во многом на изменение ключевой ставки ЦБ влияет динамика потребительских цен. В январе годовая инфляция в России опустилась ниже 3% и достигла 2,4% — впервые с июня 2018 года. По словам аналитиков, такое снижение позволяет регулятору активнее сокращать свою процентную ставку. В результате, как ожидается, ипотека в России будет дешеветь быстрее прогнозов, заложенных в нацпроекте.

«Текущая ситуация с инфляцией должна привести к дальнейшему снижению ключевой ставки вплоть до 5% и даже ниже, от чего зависит итоговая стоимость кредитов. В 2020 году средняя ставка по ипотеке вполне может опуститься до 7—8%», — рассказал RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Более того, как отметил в беседе с RT вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов, уже сегодня в России можно увидеть ставки ниже 9%. Во многом это связано с государственными социальными программами. В первую очередь речь идёт об ипотеке под 6% годовых для молодых семей и под 2% — для жителей Дальнего Востока.

Цена вопроса

По словам аналитиков, снижение ставок по ипотеке в определённой степени позволит сдержать ожидаемый рост цен на недвижимость. По прогнозу руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в 2020 году в среднем по России жильё может подорожать на 10%.



Как объясняют эксперты, на стоимость недвижимости по-прежнему влияет переход на систему проектного финансирования жилищного строительства. С 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители будут вести за счёт банковских кредитов.

«После введения проектного финансирования в 2019 году затраты застройщиков выросли, стоимость жилья в среднем по России увеличилась на 8—10%. В 2020 году рост цен может составить порядка 10%, но дальнейшее удорожание квадратного метра уже будет невыгодно компаниям. Рынок сейчас очень близок к наивысшей цене предложения, поэтому если застройщики и дальше будут поднимать цены, продажи жилья перестанут расти», — рассказал RT генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.