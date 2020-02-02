Курс на снижение: как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от политики Центробанка и уровня инфляции.

В первой половине 2020 года средняя ставка по ипотеке в России может опуститься до 8,7% годовых. Об этом говорится в исследовании «ДОМ.РФ».

Заметное удешевление ипотечных кредитов началось ещё весной 2019 года. Так, с мая по декабрь ставка снизилась с 10,56% до 9% годовых. По данным Центробанка, значение стало самым низким за всё время наблюдений.

Снижение ипотечных ставок эксперты в первую очередь связывают с действиями ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. Таким решением Банк России намеревается стимулировать деловую активность и экономический рост. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей должна привести не только к удешевлению кредитов, но и увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

На изменение ключевой ставки ЦБ влияет динамика потребительских цен. По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.

Как ожидают аналитики, соответствующее решение регулятор может принять уже на ближайшем заседании 7 февраля.

«Рынок очень высоко оценивает вероятность того, что ставку вновь снизят на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. На решение ЦБ также может повлиять замедление потребительского кредитования, целевые показатели национальных проектов и общая макроэкономическая стабильность. В целом, как ожидается, в 2020 году Центробанк может несколько раз опустить ключевую ставку и довести её минимум до 5,5% годовых», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых. Более того, как рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв,при сохранении текущих условий в 2021 году значение может достигнуть 8,25% годовых.

Рекордные сроки

В результате ожидаемого снижения ставок эксперты прогнозируют рост спроса на ипотеку в России. Согласно подсчётам ЦБ, в 2019 году сумма выданных ипотечных займов в стране составила 2,8 трлн рублей. Как полагают аналитики «ДОМ.РФ», в 2020-м значение может вырасти до 3,5 трлн рублей и стать самым высоким с 2006 года.

Примечательно, что по мере удешевления ипотеки рекордно увеличился и срок кредитования. В 2019 году средний показатель по стране стал максимальным за всю историю и составил 18,2 года. В условиях низких ставок гражданам стало легче брать займы на более длительное время. При этом фактическое погашение ипотеки, как правило, происходит раньше срока. Об этом в беседе с RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Средний срок жизни ипотечного кредита составляет около семи лет, поскольку люди стараются погасить задолженность как можно быстрее. Тем не менее срок, на который россияне берут кредит, продолжает увеличиваться. Это происходит в том числе за счёт разных социальных программ, таких как материнский капитал или ипотека под 6% годовых для молодых семей. Средний возраст заёмщика сейчас 25—30 лет, поэтому у граждан есть возможность брать кредит на долгий срок», — пояснила Радченко.

Ценовой блок

По словам аналитиков, снижение ставок по ипотеке в определённой степени позволит сдержать ожидаемый рост цен на недвижимость. По прогнозу Артёма Деева, в 2020 году в среднем по России жильё может подорожать на 10%.

Как объясняют эксперты, на стоимость недвижимости по-прежнему влияет переход на систему проектного финансирования жилищного строительства. С 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители будут вести за счёт банковских кредитов.