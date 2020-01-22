Без лишних рисков: как новая программа материнского капитала может отразиться на стоимости жилья в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести корректировки в бюджет для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. В частности, речь идёт о расширении программы материнского капитала. Семьи начнут получать повышенные выплаты и смогут направлять эти деньги на решение жилищной проблемы. Эксперты уже прогнозируют увеличение спроса на недвижимость в России. Как при этом могут измениться цены на жильё — в материале RT.

В среду 22 января, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы. Изменения нужны для выполнения поставленных президентом задач в послании Федеральному собранию. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Накануне Мишустин провёл первое заседание нового кабмина. Председатель правительства призвал министров создать условия для роста экономики и в срочном порядке начать выполнять задачи в сфере демографии и роста благосостояния граждан.

Также по теме «Выбраться из демографической ловушки»: Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала В среду, 15 января, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. У семей будет...

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своём послании: это демография, поддержка семей с детьми, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства», — отметил Мишустин.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. У семей будет право на получение 466 тыс. рублей при появлении первенца, а выплаты за рождение второго ребёнка составят 616 тыс. рублей. Объявленные меры должны вступить в силу с 1 января 2020 года, а саму программу материальной помощи семьям должны продлить минимум на пять лет.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года», — заявил Путин.

Как напомнил президент, уже сегодня при рождении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, после введения объявленных мер семьи с тремя детьми смогут направить на решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей.

«Выплата материнского капитала при рождении первого ребёнка может значительно поддержать спрос на недвижимость и ипотеку. Особенно это касается российских регионов, так как там средний уровень заработных плат и стоимость жилья ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал в интервью RT генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

В 2019 году средний размер ипотечного кредита в Москве достиг 5,5 млн рублей. Такие расчёты представило агентство недвижимости «Миэль». В то же время средняя сумма ипотеки по России составила 2,1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Банка ДОМ.РФ. Таким образом, после расширения программы маткапитала семьи с двумя и тремя детьми в регионах смогут покрывать до 50% стоимости жилья.

«С учётом уже одобренных банками ипотечных кредитов в 2020 году спрос на недвижимость вырастет на 5—7%. Этот фактор вряд ли приведёт к значительному росту цен. Сегодня в большинстве регионов жилья строится больше, чем граждане могут приобрести. Поэтому в целом мы не видим рисков для рынка недвижимости от расширения программы материнского капитала», — пояснил в беседе с RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За 13 лет сертификаты на получение материальной поддержки от государства получили более 9,5 млн семей. Об этом ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в 2020 году расходы бюджета по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей. При этом к 2023 году сумма может увеличиться до 290 млрд рублей.

Вопрос цены

Помимо программы материнского капитала спрос на российском рынке недвижимости могут поддержать и более низкие ипотечные ставки. Согласно последним данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и опустилась до 9,19% годовых. При этом в 2020 году значение может снизиться до 8,5%. Об этом в беседе с RT рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«Если Банк России продолжит смягчать монетарную политику, а инфляция будет оставаться стабильной в ближайшие годы, ключевая ставка ЦБ может опуститься до 5—5,5% годовых. В этом случае ставки по ипотеке будут двигаться к уровню 6,5—8%, а спрос на жильё будет усиливаться», — добавил Дейнека.

Помимо этого на российский рынок недвижимости по-прежнему влияет переход на систему проектного финансирования жилищного строительства. С 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители будут вести за счёт банковских кредитов.

«После введения проектного финансирования в 2019 году затраты застройщиков выросли, и стоимость жилья в среднем по России увеличилась на 8—10%. В 2020 году рост цен может составить порядка 10%, но дальнейшее удорожание квадратного метра уже будет невыгодно компаниям. Рынок сейчас очень близок к наивысшей цене предложения, поэтому если застройщики и дальше будут увеличить цены, продажи жилья перестанут расти», — рассказал Владимир Савченков.