«Для работы по реализации поставленных президентом задач»: Мишустин поручил внести корректировки в законы о бюджетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020—2022 годы. Такое решение принято в связи с необходимостью реализации мер, перечисленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Соответствующие поправки до 11 февраля должны разработать Минфин и Минтруд, а также «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти». Ранее глава правительства сообщил, что приоритетом работы нового кабмина станет выполнение социальных задач — рост доходов населения, поддержка семей с детьми и демография.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки к закону о федеральном бюджете и к закону о бюджете Пенсионного фонда соответственно. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Поручения должны быть исполнены до 11 февраля.

Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации «с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» необходимо скорректировать законы «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Сделать это следует с учётом разработанных нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, поясняется в поручениях.

Накануне Мишустин в ходе первого заседания обновлённого кабинета министров назвал повышение качества жизни населения России одним из приоритетов работы правительства.

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации задач, которые поставил президент в своём послании. Это демография, это поддержка семей с детьми. Это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование — всё то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают», — говорил глава правительства.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, на эти цели до 2024 года понадобятся дополнительные ресурсы в объёме около 4 трлн рублей. По его словам, определены источники финансирования на реализацию поставленных в послании российского лидера задач.

«И большая часть, значительная часть и основная часть, — это ресурсы федерального бюджета», — заметил он.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, обратив особое внимание на вопросы социального характера. Глава государства, в частности, предложил выплачивать материнский капитал уже при рождении первого ребёнка, а также увеличить выплаты за второго и последующего. Кроме того, было решено ввести для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет с 1 января 2020 года.

«Необходимо переформатирование и отход от прежней модели»

Как считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, направление корректировки законов очевидно, учитывая обозначенный Михаилом Мишустиным вектор деятельности правительства.

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«Речь идёт о том, чтобы в бюджете были отражены источники финансирования социально-политических инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Поскольку это касается в значительной части материнского капитала, соответствующие изменения должные быть произведены и в бюджете Пенсионного фонда, потому что он занимается администрированием финансовых потоков, связанных с маткапиталом. Что касается источников финансирования на этот год, то это примерно пока, по предварительным подсчётам, около 500 млрд рублей. Чтобы понимать, на каком этапе мы находимся, и чётко осознавать, какие источники финансирования и когда потребуются, Мишустин и выдал эти поручения», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев заметил, что в новом правительстве преобладают практики.

«В первую очередь это касается первого заместителя премьера Андрея Белоусова, который до тонкостей знает все особенности и характеристики российской экономики. Сам Мишустин — тоже человек дела, который навёл порядок в налоговой сфере. Все параметры, заложенные в финансовые документы, были ориентированы на прежние модели. Поэтому сейчас надо таким образом переформатировать бюджеты, чтобы во главе угла стояли не какие-то сбалансированные абстрактные финансовые показатели, а чтобы бюджет работал на возможности реализовать национальные проекты, которые и приведут страну к ускорению экономического роста и улучшению благосостояния народа», — заметил эксперт в беседе с RT.