«Более активно реализовывать нацпроекты»: как изменился состав экономического блока правительства

Короткая ссылка
Владимир Цегоев
21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Полномочия министра экономического развития перейдут от Максима Орешкина к экс-губернатору Пермского края Максиму Решетникову. В то же время глава Минэнерго Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов продолжат руководить своими ведомствами.
«Более активно реализовывать нацпроекты»: как изменился состав экономического блока правительства
  • РИА Новости

Во вторник, 21 января, Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Главной задачей нынешнего кабмина президент назвал «повышение благосостояния граждан». 

Значительные изменения произошли в экономическом блоке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.

«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — отметил Мишустин.

Согласно указу президента, Антон Силуанов покинул пост первого вице-премьера. Теперь эту должность занимает бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.  

Белоусову 60 лет. В 1981 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета, после чего работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. С 2000 года руководил Центром макроэкономического анализа и прогнозирования, а в 2006-м стал заместителем министра экономического развития. Во время работы в министерстве Белоусов получил звание заслуженного экономиста России. В 2012 году году он стал руководителем ведомства, а через год был назначен помощником президента. 

Как следует из указа президента, в новом правительстве должность главы Минэкономразвития перейдёт от Максима Орешкина бывшему губернатору Пермского Края Максиму Решетникову.

Также по теме
Новый состав правительства России: кто остаётся и кого заменили в кабмине
21 января в Доме Правительства РФ был официально объявлен состав кабинета министров. В новом правительстве остались на своих постах 12...

Решетникову 40 лет. В 2000 году он окончил экономический факультет Пермского государственного университета, после чего работал в администрации Пермского края. В 2009 году он вошёл первую сотню кадрового резерва президента России и возглавил администрацию губернатора Пермского края. Позже работал в Аппарате правительства России, правительстве Москвы, а с 2017 года был губернатором Пермского края.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития с ноября 2016 года. На момент назначения ему было всего 34 года — он стал самым молодым министром в правительстве Медведева. Предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, был уволен в связи с утратой доверия и осуждён на восемь лет колонии за взятку. 

Как отмечают опрошенные RT эксперты, Орешкин пробыл на посту министра относительно недолгий срок, и поэтому серьёзных структурных изменений в экономике при нём не успело произойти. Между тем одним из главных достижений Максима Орешкина стало изменение имиджа Минэкономразвития.

«При предыдущих министрах Минэкономразвития производило впечатление громоздкой и неэффективной бюрократической структуры, ну и арест Улюкаева, можно сказать, оставил жирное пятно на репутации министерства. Орешкину удалось практически полностью избавить ведомство от такого несимпатичного наследия», — отметила в интервью RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Помимо кадровых перестановок, в обновлённом кабмине не обошлось и без внутриведомственных изменений. Теперь Росимущество перейдёт в подчинение Министерства финансов от Минэкономразвития. Одновременно Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Согласно указу президента, функции ведомства будут переданы Минэкономразвития.

На прежнем месте

После ухода с поста первого вице-премьера Антон Силуанов сохранит должность министра финансов страны. Отметим, что он руководит Минфином с декабря 2011 года и считается одним из «старожилов» российского правительства.

После окончания Московского финансового института в 1985 году Антон Силуанов  все последующие годы работал в Минфине. До того, как возглавить ведомство, он успел побывать в должности начальника отдела бюджетного управления, руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности, директора департамента межбюджетных отношений и заместителя министра.

Главными заслугами Минфина при Силуанове принято считать создание бюджетного правила и совместную работу с ЦБ по наполнению Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам экспертов, политика министерства позволила снизить зависимость рубля от цен на нефть и создать финансовую «подушку безопасности» для экономики России на случай внешних шоков. 

Более того, при Силуанове российский бюджет вновь стал профицитным. Так, в 2018 году доходы государственной казны впервые за семь лет превысили расходы. Как ожидается, текущее положение дел будет сохраняться в ближайшие годы.

«В период кризиса в 2014—2015 годов, после введения антироссийских санкций и падения цены на нефть, Силуанову удалось максимально, насколько это было возможно, сгладить негативный эффект и поддерживать экономику. Грамотная бюджетная политика привела к тому, что в 2020 году Россия имеет один из самых низких в мире уровней долга (90% ВВП), золотовалютные резервы вернулись к докризисному уровню, а накопленные средства Фонда национального благосостояния превысили 7 трлн рублей», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Согласно указу президента, свою должность также сохранит и глава Министерства энергетики России Александр Новак. Он руководит ведомством с 2012 года.

Александр Новак получил два высших образования — в Норильском индустриальном институте по направлению «Экономика и управление в металлургии», а также в Московском государственном институте по направлению «менеджмент».

Первоначально работа Александра Новака была далека от деятельности правительства. С 1988 по 2000 годы он занимал различные должности на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина. После ухода из металлургии Новак был заместителем главы Норильска, работал в администрации Красноярского края, а с 2008 по 2012 года занимал должность замглавы Минфина.

Одним из ключевых достижений Новака на посту главы Минэнерго стало заключение сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией и другими странами—экспортёрами нефти. Как рассказала в интервью RT Наталья Мильчакова, соглашение позволило сбалансировать мировой рынок энергосырья и восстановить нефтяные цены после резкого падения в 2014 году.

«При Новаке возникло соглашение ОПЕК+, в котором Россия играет главную роль вместе с Саудовской Аравией, заработал проект «Ямал СПГ», построен круглогодичный порт Сабетта на Ямале, создан энергомост в Крым, а независимые производители газа получили возможность экспортировать СПГ за рубеж. Нужно также отметить, что главы арабских стран, входящих в ОПЕК, ведут переговоры с российским министром энергетики на равных, и это подчёркивает уважение к России и к российскому Минэнерго в частности со стороны наших партнёров», — отметила Мильчакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить