«Более активно реализовывать нацпроекты»: как изменился состав экономического блока правительства

21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Полномочия министра экономического развития перейдут от Максима Орешкина к экс-губернатору Пермского края Максиму Решетникову. В то же время глава Минэнерго Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов продолжат руководить своими ведомствами.

Во вторник, 21 января, Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Главной задачей нынешнего кабмина президент назвал «повышение благосостояния граждан».

Значительные изменения произошли в экономическом блоке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.

«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — отметил Мишустин.

Согласно указу президента, Антон Силуанов покинул пост первого вице-премьера. Теперь эту должность занимает бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Белоусову 60 лет. В 1981 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета, после чего работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. С 2000 года руководил Центром макроэкономического анализа и прогнозирования, а в 2006-м стал заместителем министра экономического развития. Во время работы в министерстве Белоусов получил звание заслуженного экономиста России. В 2012 году году он стал руководителем ведомства, а через год был назначен помощником президента.

Как следует из указа президента, в новом правительстве должность главы Минэкономразвития перейдёт от Максима Орешкина бывшему губернатору Пермского Края Максиму Решетникову.

Также по теме Новый состав правительства России: кто остаётся и кого заменили в кабмине 21 января в Доме Правительства РФ был официально объявлен состав кабинета министров. В новом правительстве остались на своих постах 12...

Решетникову 40 лет. В 2000 году он окончил экономический факультет Пермского государственного университета, после чего работал в администрации Пермского края. В 2009 году он вошёл первую сотню кадрового резерва президента России и возглавил администрацию губернатора Пермского края. Позже работал в Аппарате правительства России, правительстве Москвы, а с 2017 года был губернатором Пермского края.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития с ноября 2016 года. На момент назначения ему было всего 34 года — он стал самым молодым министром в правительстве Медведева. Предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, был уволен в связи с утратой доверия и осуждён на восемь лет колонии за взятку.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, Орешкин пробыл на посту министра относительно недолгий срок, и поэтому серьёзных структурных изменений в экономике при нём не успело произойти. Между тем одним из главных достижений Максима Орешкина стало изменение имиджа Минэкономразвития.

«При предыдущих министрах Минэкономразвития производило впечатление громоздкой и неэффективной бюрократической структуры, ну и арест Улюкаева, можно сказать, оставил жирное пятно на репутации министерства. Орешкину удалось практически полностью избавить ведомство от такого несимпатичного наследия», — отметила в интервью RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Помимо кадровых перестановок, в обновлённом кабмине не обошлось и без внутриведомственных изменений. Теперь Росимущество перейдёт в подчинение Министерства финансов от Минэкономразвития. Одновременно Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Согласно указу президента, функции ведомства будут переданы Минэкономразвития.

На прежнем месте

После ухода с поста первого вице-премьера Антон Силуанов сохранит должность министра финансов страны. Отметим, что он руководит Минфином с декабря 2011 года и считается одним из «старожилов» российского правительства.

После окончания Московского финансового института в 1985 году Антон Силуанов все последующие годы работал в Минфине. До того, как возглавить ведомство, он успел побывать в должности начальника отдела бюджетного управления, руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности, директора департамента межбюджетных отношений и заместителя министра.

Главными заслугами Минфина при Силуанове принято считать создание бюджетного правила и совместную работу с ЦБ по наполнению Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам экспертов, политика министерства позволила снизить зависимость рубля от цен на нефть и создать финансовую «подушку безопасности» для экономики России на случай внешних шоков.

Более того, при Силуанове российский бюджет вновь стал профицитным. Так, в 2018 году доходы государственной казны впервые за семь лет превысили расходы. Как ожидается, текущее положение дел будет сохраняться в ближайшие годы.

«В период кризиса в 2014—2015 годов, после введения антироссийских санкций и падения цены на нефть, Силуанову удалось максимально, насколько это было возможно, сгладить негативный эффект и поддерживать экономику. Грамотная бюджетная политика привела к тому, что в 2020 году Россия имеет один из самых низких в мире уровней долга (90% ВВП), золотовалютные резервы вернулись к докризисному уровню, а накопленные средства Фонда национального благосостояния превысили 7 трлн рублей», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Согласно указу президента, свою должность также сохранит и глава Министерства энергетики России Александр Новак. Он руководит ведомством с 2012 года.

Александр Новак получил два высших образования — в Норильском индустриальном институте по направлению «Экономика и управление в металлургии», а также в Московском государственном институте по направлению «менеджмент».

Первоначально работа Александра Новака была далека от деятельности правительства. С 1988 по 2000 годы он занимал различные должности на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина. После ухода из металлургии Новак был заместителем главы Норильска, работал в администрации Красноярского края, а с 2008 по 2012 года занимал должность замглавы Минфина.

Одним из ключевых достижений Новака на посту главы Минэнерго стало заключение сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией и другими странами—экспортёрами нефти. Как рассказала в интервью RT Наталья Мильчакова, соглашение позволило сбалансировать мировой рынок энергосырья и восстановить нефтяные цены после резкого падения в 2014 году.