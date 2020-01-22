«Более активно реализовывать нацпроекты»: как изменился состав экономического блока правительства
- РИА Новости
Во вторник, 21 января, Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Главной задачей нынешнего кабмина президент назвал «повышение благосостояния граждан».
Значительные изменения произошли в экономическом блоке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — отметил Мишустин.
Согласно указу президента, Антон Силуанов покинул пост первого вице-премьера. Теперь эту должность занимает бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Белоусову 60 лет. В 1981 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета, после чего работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. С 2000 года руководил Центром макроэкономического анализа и прогнозирования, а в 2006-м стал заместителем министра экономического развития. Во время работы в министерстве Белоусов получил звание заслуженного экономиста России. В 2012 году году он стал руководителем ведомства, а через год был назначен помощником президента.
Как следует из указа президента, в новом правительстве должность главы Минэкономразвития перейдёт от Максима Орешкина бывшему губернатору Пермского Края Максиму Решетникову.
Решетникову 40 лет. В 2000 году он окончил экономический факультет Пермского государственного университета, после чего работал в администрации Пермского края. В 2009 году он вошёл первую сотню кадрового резерва президента России и возглавил администрацию губернатора Пермского края. Позже работал в Аппарате правительства России, правительстве Москвы, а с 2017 года был губернатором Пермского края.
Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития с ноября 2016 года. На момент назначения ему было всего 34 года — он стал самым молодым министром в правительстве Медведева. Предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, был уволен в связи с утратой доверия и осуждён на восемь лет колонии за взятку.
Как отмечают опрошенные RT эксперты, Орешкин пробыл на посту министра относительно недолгий срок, и поэтому серьёзных структурных изменений в экономике при нём не успело произойти. Между тем одним из главных достижений Максима Орешкина стало изменение имиджа Минэкономразвития.
«При предыдущих министрах Минэкономразвития производило впечатление громоздкой и неэффективной бюрократической структуры, ну и арест Улюкаева, можно сказать, оставил жирное пятно на репутации министерства. Орешкину удалось практически полностью избавить ведомство от такого несимпатичного наследия», — отметила в интервью RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Помимо кадровых перестановок, в обновлённом кабмине не обошлось и без внутриведомственных изменений. Теперь Росимущество перейдёт в подчинение Министерства финансов от Минэкономразвития. Одновременно Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Согласно указу президента, функции ведомства будут переданы Минэкономразвития.
На прежнем месте
После ухода с поста первого вице-премьера Антон Силуанов сохранит должность министра финансов страны. Отметим, что он руководит Минфином с декабря 2011 года и считается одним из «старожилов» российского правительства.
После окончания Московского финансового института в 1985 году Антон Силуанов все последующие годы работал в Минфине. До того, как возглавить ведомство, он успел побывать в должности начальника отдела бюджетного управления, руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности, директора департамента межбюджетных отношений и заместителя министра.
Главными заслугами Минфина при Силуанове принято считать создание бюджетного правила и совместную работу с ЦБ по наполнению Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам экспертов, политика министерства позволила снизить зависимость рубля от цен на нефть и создать финансовую «подушку безопасности» для экономики России на случай внешних шоков.
Более того, при Силуанове российский бюджет вновь стал профицитным. Так, в 2018 году доходы государственной казны впервые за семь лет превысили расходы. Как ожидается, текущее положение дел будет сохраняться в ближайшие годы.
«В период кризиса в 2014—2015 годов, после введения антироссийских санкций и падения цены на нефть, Силуанову удалось максимально, насколько это было возможно, сгладить негативный эффект и поддерживать экономику. Грамотная бюджетная политика привела к тому, что в 2020 году Россия имеет один из самых низких в мире уровней долга (90% ВВП), золотовалютные резервы вернулись к докризисному уровню, а накопленные средства Фонда национального благосостояния превысили 7 трлн рублей», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
Согласно указу президента, свою должность также сохранит и глава Министерства энергетики России Александр Новак. Он руководит ведомством с 2012 года.
Александр Новак получил два высших образования — в Норильском индустриальном институте по направлению «Экономика и управление в металлургии», а также в Московском государственном институте по направлению «менеджмент».
Первоначально работа Александра Новака была далека от деятельности правительства. С 1988 по 2000 годы он занимал различные должности на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина. После ухода из металлургии Новак был заместителем главы Норильска, работал в администрации Красноярского края, а с 2008 по 2012 года занимал должность замглавы Минфина.
Одним из ключевых достижений Новака на посту главы Минэнерго стало заключение сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией и другими странами—экспортёрами нефти. Как рассказала в интервью RT Наталья Мильчакова, соглашение позволило сбалансировать мировой рынок энергосырья и восстановить нефтяные цены после резкого падения в 2014 году.
«При Новаке возникло соглашение ОПЕК+, в котором Россия играет главную роль вместе с Саудовской Аравией, заработал проект «Ямал СПГ», построен круглогодичный порт Сабетта на Ямале, создан энергомост в Крым, а независимые производители газа получили возможность экспортировать СПГ за рубеж. Нужно также отметить, что главы арабских стран, входящих в ОПЕК, ведут переговоры с российским министром энергетики на равных, и это подчёркивает уважение к России и к российскому Минэнерго в частности со стороны наших партнёров», — отметила Мильчакова.