Надёжный курс: как рубль и фондовый рынок России отреагировали на смену премьер-министра

В пятницу, 17 января, российская валюта уверенно дорожает после небольшого ослабления в середине недели, а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. В последние дни ключевым фактором для финансового рынка России стали новости о смене правительства страны. Сообщение об уходе в отставку кабинета министров в полном составе вызвало неопределённость среди инвесторов, однако назначение нового председателя кабмина заметно улучшило настроения биржевых игроков. Помимо этого, участники рынка также обратили внимание на политику ЦБ и определённое потепление в отношениях США и КНР. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 17 января, торги на Московской бирже сопровождаются заметным укреплением российской валюты. Курс доллара опустился на 0,5% — до 61,3 рубля, а курс евро — на 0,6%, до 68,2 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 18 января составил 61,53 рубля за доллар и 68,53 рубля за евро.

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Нацвалюта уверенно дорожает после незначительного ослабления в последние дни. Так, ещё на торгах 16 января курсы доллара и евро поднимались до 61,76 и 68,9 рубля соответственно. Как рассказал RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников, в течение недели основное влияние на динамику российской валюты оказали новости о смене премьер-министра и отставке правительства страны.

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию и расширить полномочия Госдумы, после чего Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

«Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе, и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны», — добавил Медведев.

В свою очередь, президент поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Одновременно глава государства предложил занять пост премьера руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. 16 января его кандидатуру одобрила Госдума и президент подписал указ о назначении нового председателя кабмина.

«После объявления об отставке правительства рубль подешевел, поскольку среди участников рынка возникла неопределённость. Впрочем, после назначения нового премьер-министра ситуация стабилизировалась и стала более ясной. В результате мы видим, что рубль начал укрепляться», — пояснил Иконников.

Как рассказал RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, после обновления кабмина инвесторы ожидают более эффективного выполнения нацпроектов и ускорения экономики. По словам эксперта, определённое влияние на оптимизм инвесторов также оказало перемирие в тарифной войне между США и КНР. 15 января Вашингтон и Пекин подписали первую часть торговой сделки.

Обычно во время снижения геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают активнее закупать рисковые активы. Поэтому улучшение торговых отношений между Штатами и Китаем может позитивно сказаться на рубле. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Участники рынка получили сигнал о том, что США и Китай, вероятно, в ближайшее время воздержатся от возвращения к торговому конфликту. Таким образом, при отсутствии каких-либо значимых причин для снижения спрос на рисковые активы останется высоким. Это, в свою очередь, поддержит курс российской валюты», — подчеркнул Бахтин.

По словам аналитика, в ближайшее время небольшое давление на рубль окажут действия Центробанка и Министерства финансов. С 15 января ЦБ возобновил покупки иностранной валюты для Минфина в увеличенном объёме. До 6 февраля регулятор планирует направить на эти цели почти 310 млрд рублей.

Reuters

© Sergei Karpukhin

Напомним, Минфин проводит валютные интервенции через ЦБ в рамках бюджетного правила. Такая стратегия министерства призвана снизить зависимость рубля от цен на нефть и является страховкой для экономики России от шоков на рынке углеводородов.

Пока энергосырьё марки Urals торгуется выше установленного порога в $42,2 за баррель, на полученные от его продажи сверхдоходы ведомство покупает иностранную валюту и тем самым намеренно давит на рубль. В результате при росте нефтяных цен нацвалюта России не укрепляется, а в случае резкого обвала сырьевых котировок объём операций ЦБ и Минфина снижается и давление на рубль ослабевает.

«В 2020 году я не ожидаю резких колебаний курса рубля. Если начнут происходить какие-то существенные изменения на рынке, то Центральный банк с помощью механизма бюджетного правила всегда сможет скорректировать курс», — считает Денис Иконников.

По оценке Александра Бахтина, до конца января курс доллара будет находиться в диапазоне 60,8—61,8 рубля, а курс евро — 68—69,2 рубля. При этом Пётр Пушкарёв прогнозирует дальнейшее укрепления нацвалюты вплоть до конца марта.

«В ближайший месяц курс доллара будет колебаться в диапазоне 61—62,5 рубля. После этого, вероятнее всего, значение постепенно опустится ниже отметки 60 рублей, и в определённый момент можно будет увидеть уровень 57—58 рублей. Курс евро в I квартале 2020 года будет оставаться в более широком диапазоне — 65—70 рублей», — пояснил Пушкарёв.

Биржевой интерес

На фоне наблюдаемого укрепления рубля индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор поднялся на 1,2% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) превысил отметку 3198 пунктов.

Как отмечают эксперты, помимо смены правительства России и заключения сделки между США и КНР оптимизм инвесторов связан с возможностью получить относительно высокий доход на фондовом рынке страны.

«Инвесторы сейчас особенно положительно оценивают то, что наш фондовый рынок даёт одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире — больше 6%. Ну и, кроме того, российский рынок по-прежнему остаётся недооценённым. Всё это вместе с относительной политической стабильностью может позволить рынку подрасти ещё до конца января», — отметил Денис Иконников.

Александр Бахтин связывает наблюдаемый рост индекса Мосбиржи также с рекордным притоком частных инвесторов на фондовый рынок страны. По итогам 2019 года количество клиентов Московской биржи удвоилось и достигло 3,86 млн человек. По словам Бахтина, россияне стали всё чаще хранить деньги в ценных бумагах в качестве альтернативы дешевеющим банковским вкладам.

Как полагает эксперт, в ближайшее время индекс Мосбиржи может преодолеть психологическую отметку 3200 пунктов и после возможного небольшого снижения продолжит рост.