«Закрепили статус-кво»: США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд. При этом американские пошлины на китайские товары сохранятся, пока стороны не согласуют вторую фазу сделки. Как считают эксперты, конфликт между США и Китаем заморожен, но говорить о том, что торговая война завершена, преждевременно.

Соединённые Штаты и Китай подписали первую часть торговой сделки. Торжественная церемония состоялась в Восточном зале Белого дома. Американскую делегацию возглавлял президент Дональд Трамп, китайскую — вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ.

«Это очень важное и замечательное событие. Сегодня мы с Китаем делаем исключительный и беспрецедентный шаг к будущей торговле на принципах справедливости и взаимности, подписывая первый этап исторического торгового соглашения между Соединёнными Штатами и Китаем. Сегодня мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем будущее, в котором для американских рабочих, фермеров и семей будет экономическая справедливость и безопасность», — заявил Трамп.

Он также выразил благодарность своему «очень и очень хорошему другу» — председателю КНР Си Цзиньпину, добавив, что «в не столь отдалённом будущем» совершит визит в Китай.

По словам Трампа, это самая крупная сделка из когда-либо заключённых. Глава Белого дома также раскрыл некоторые детали соглашения. Так, Пекин в ближайшие два года должен закупить американских товаров на $200 млрд. В частности, около $75 млрд уйдёт на промышленные товары, около $50 млрд — на энергоносители и более $40 млрд — на сельхозпродукцию. Наряду с этим вводятся «жёсткие ограничения» на понижение обменного курса юаня.

«Мы сохраняем пошлины, но я соглашусь их отменить, если мы согласуем вторую фазу. Пошлины нам нужны, иначе у нас не останется карт на руках», — добавил глава Белого дома.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что после заключения этой сделки открывается новая глава в отношениях между странами.

«Мы осознаём, что разногласия между нашими странами останутся, но сегодня — начало новой главы в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира», — сказал он.

В свою очередь, Лю Хэ заметил, что соглашение положительно отразится не только на КНР и США, но и на всём мире.

«Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО», — указал вице-премьер Госсовета КНР.

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Так называемая торговая война между Вашингтоном и Пекином была начата в мае 2018 года с подписания Дональдом Трампом меморандума о борьбе с «экономической агрессией Китая» в связи с «огромным торговым дефицитом» и масштабной кражей интеллектуальной собственности. Тогда же США стали вводить пошлины на различные виды китайских товаров. КНР отвечала на это симметричными мерами.

Власти двух стран попытались прийти к соглашению, чтобы положить конец торговой войне, но долгое время их усилия ни к чему не приводили. Однако в сентябре 2019-го глава Белого дома сообщил о достижении предварительных договорённостей по заключению «сделки первой фазы». О финализации этой части соглашения стало известно 31 декабря, когда Дональд Трамп назвал 15 января в качестве даты подписания первой фазы торгового соглашения.

«Кардинальное улучшение невозможно»

Как считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, подписанный договор является временной мерой. По его мнению, США изменили тактику в экономическом противостоянии с Китаем.

«Тактика США в отношении Китая всего лишь меняет свои характеристики. Противостояние было обозначено в течение прошлых двух лет, в 2019 году произошло обострение, сейчас же наступает некая фаза сближения позиций, но это не означает, что США отступили от своих протекционистских установок по регулированию торговых отношений с Китаем и от стремления изменить торговый баланс. Это значит, что сейчас декларируется некое сближение, которое фиксирует статус-кво, и пока что оно фиксирует его в том виде, в котором его хочет видеть президент США», — заявил эксперт в беседе с RT.

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При этом он не считает, что Китай пошёл на стратегические уступки.

«Я думаю, что Пекин в целом будет ждать ноября, когда в США пройдут выборы. Если президент останется прежним, Китаю придётся задуматься о том, чтобы идти на уступки с прицелом на следующий четырёхлетний период. Если президент в США сменится, переговоры возобновятся, но на них вопрос изменения структуры торгового баланса между США и КНР будет стоять не менее остро», — пояснил Ярыгин.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков заявил, что «топор войны с той и с другой стороны не был зарыт».

«Трамп полагает, что он переиграл Китай, который якобы испугался длительной войны и пошёл на сделку. На самом же деле в КНР прекрасно осознают, что огромное количество компаний, которые так или иначе находятся в США, размещают своё производство в Китае, то есть практически каждая вторая вещь, которая продаётся в США, сделана в КНР. И китайцы прекрасно понимают, что это так называемые отложенные переговоры, это отложенная война. Китайцы сейчас делают то, что, наверное, сделали бы классические императоры Китая, — они заморозили конфликт, но это не означает, что торговая война исчерпана, мы просто входим в более затяжную стадию торговой войны между Китаем и США. Кардинальное улучшение невозможно по одной простой причине: Китай и США являются очень жёсткими конкурентами», — заметил собеседник RT.