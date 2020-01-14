«Это будет половинчатая сделка»: смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными. Переговоры будут проходить на фоне новых обвинений в шпионаже в адрес китайских компаний, в частности DJI — крупнейшего производителя гражданских беспилотников. По мнению аналитиков, Пекину и Вашингтону в ближайшем будущем вряд ли удастся решить проблемы торгового дисбаланса и соперничества в технологической сфере.

США и Китай намерены заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что переговоры и подписание документа состоятся в период с 13 по 15 января 2020 года. На эти даты намечена анонсированная ранее Министерством торговли КНР поездка китайской делегации в Вашингтон, которую возглавит вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ.

По мнению экспертов, если американская и китайская стороны и смогут сейчас заключить торговое соглашение, оно вряд ли будет прочным. На это указывает тот факт, что даже в преддверии возможного подписания сделки в США звучат обвинения в адрес китайских производителей высокотехнологичной продукции.

Так, американские власти намерены прекратить использование в гражданской сфере беспилотников китайского производства — об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщила газета Financial Times. По информации издания, вывести из эксплуатации порядка тысячи дронов китайского происхождения планирует Министерство внутренних дел США, поскольку в ведомстве считают, что китайские аппараты могут передавать конфиденциальную информацию компаниям-производителям, а также китайским властям.

Министр внутренней безопасности США Дэвид Бернхардт

AFP

© Nicholas Kamm

Собеседники издания уточнили, что министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт готов запретить использование китайских дронов, за исключением таких чрезвычайных ситуаций, как борьба с лесными пожарами. В материале отмечается также, что американское правительство намерено стимулировать развитие в стране производства гражданских БПЛА исключительно на основе американских комплектующих. На сегодняшний день западным компаниям трудно конкурировать с китайскими предприятиями из-за стоимости производства.

Технологическое соперничество

Китайская компания SZ DJI Technology Co Ltd, крупнейший в мире производитель коммерческих дронов, уже прокомментировала информацию о возможных ограничениях со стороны правительства США. Руководство компании сообщило, что корпорация хотела бы ознакомиться с выводами американского правительства, поскольку основания для ограничения использования китайских БПЛА отсутствуют.

«Лиц, определяющих политику, а также заинтересованных представителей отрасли призываем сплотиться для выработки чётких стандартов, которые предоставят коммерческим и государственным поставщикам дронов гарантии, нужные для того, чтобы с уверенностью проводить оценку беспилотных технологий вне зависимости от места их производства», — цитирует Reuters заявление китайской компании.

Reuters

© Carlo Allegri

Продукция китайской DJI ранее уже подвергалась критике со стороны американского Министерства внутренней безопасности. В мае 2019 года телекомпания CNN со ссылкой на материалы ведомства сообщила, что китайские беспилотники якобы способны передавать информацию владельцев на сторонние серверы.

Хотя в министерстве не назвали конкретных изготовителей «опасной» аппаратуры, на практике именно DJI производит порядка 80% гражданских дронов, используемых сегодня в США и Канаде. Причём дроны DJI эксплуатируют как инфраструктурные службы, так и правоохранительные органы, которые всё чаще задействуют в своей работе беспилотники.

«У правительства США вызывает серьёзные опасения любой технологический продукт, который передаёт американские данные на территорию авторитарного государства, позволяющего своим спецслужбам получать к ним беспрепятственный доступ или иным образом злоупотребляющего этим доступом», — говорилось в цитируемом CNN сообщении Министерства внутренней безопасности.

Также по теме «Нечестное преимущество»: что означает признание за Китаем статуса валютного манипулятора со стороны США Минфин США признал Китай валютным манипулятором. Подобный официальный статус министерство последний раз присваивало в 1994 году....

В ведомстве уточнили, что власти Китая якобы навязывают своим гражданам и компаниям сотрудничество с разведкой страны. Поэтому аппаратура китайского производства может собирать и передавать данные о своей работе и владельцах китайской стороне, считают в министерстве.

Эта публикация появилась на фоне запрета на использование госкомпаниями США телекоммуникационного оборудования от китайской корпорации Huawei. Соответствующее решение Дональд Трамп подписал 15 мая 2019 года.

По мнению экспертов, Вашингтон вполне может ввести ограничения на продукцию китайских компаний, производящих и поставляющих беспилотники. Такую точку зрения высказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

«Для Трампа важно не только одержать победу в торговой войне, но и сделать так, чтобы китайские высокотехнологичные компании не могли развиваться за счёт прибылей, полученных на американском рынке. Ведь в первую очередь Вашингтон сейчас стремится к тому, чтобы не позволить КНР превратиться в современную и развитую научно-техническую державу, равную Штатам», — отметил эксперт.

По мнению Ломанова, ранее Вашингтон уже предпринимал подобные шаги, вводя санкции против китайских телекоммуникационных компаний, что стало весьма чувствительным ударом для Китая. Введение ограничений на закупку китайских дронов гражданского назначения не нанесёт такого ущерба, поскольку этот рынок значительно меньше, однако такое решение американского руководства станет очередным шагом по выдавливанию китайской высокотехнологичной продукции с рынков западных стран, считает эксперт.

«Появление такой информации в преддверии переговоров с Пекином можно расценивать как напоминание со стороны Штатов о том, что главная тема китайско-американского соперничества относится к сфере высоких технологий, и этот спор вряд ли вообще будет разрешён», — добавил Ломанов.

Похожей точки зрения придерживается и профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук. Как отметил эксперт в беседе с RT, американское правительство вполне может ограничить в будущем импорт китайских беспилотников и комплектующих для них.

«Штаты способны заменить эту статью импорта, хотя собственная продукция и будет обходиться дороже китайской. Но американское руководство может решиться на такой шаг по политическим соображениям», — считает Бельчук.

«Скромное соглашение»

Напомним, о планах выровнять торговый баланс между США и КНР Дональд Трамп заявлял ещё во время предвыборной кампании 2016 года. Действующая администрация Белого дома обвиняет Пекин в искусственном стимулировании китайского экспорта в США, а также в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Перекос в торговом балансе КНР и США сохранился и после избрания Трампа на пост президента США. По итогам 2017 года общий товарооборот между странами составил $505 млрд, из которых на американский экспорт пришлось значительно меньше половины — порядка $130 млрд.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Весной 2018 года Вашингтон инициировал торговую войну с КНР, введя заградительные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил симметричными мерами. На протяжении 2018 года стороны поочерёдно возводили взаимные таможенные барьеры.

В начале 2019 года китайское и американское руководство начало переговоры о возможном компромиссе в торговой сфере. Китайская сторона предложила снизить пошлины на американскую сельскохозяйственные товары, а также на поставки химической и автомобильной продукции. В ответ Штаты пообещали отменить введённые ранее санкции против китайских товаров.

Однако в конце весны глава Белого дома сообщил о новом повышении пошлин на ввоз в США ряда китайских товаров, Пекин симметрично ответил на действия американской администрации.

Снизить напряжённость в торговом противостоянии сторонам удалось только к осени 2019 года. Так, в сентябре стало известно о решении Вашингтона отложить очередной этап повышения пошлин. Со своей стороны комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР сообщил о намерении пересмотреть решение о введении дополнительных торговых пошлин на ряд американских сельскохозяйственных товаров.

Выступая перед журналистами в Лондоне в начале декабря, Дональд Трамп заявил об отсутствии крайнего срока для завершения торговой войны с Пекином и заключения итоговой торговой сделки. По словам американского лидера, это может произойти уже после президентских выборов в США, намеченных на осень 2020 года. В то же время глава Белого дома считает, что соглашение не может быть заключено на равных условиях, поскольку на протяжении долгого времени Китай пользовался значительными преимуществами, имея профицит в торговле с Штатами.

«Я должен добиться удачной сделки. Я не стану заключать сделку, которая не будет выгодна нашей стране. Нельзя, чтобы сделка была равной. Так не годится», — подчеркнул Дональд Трамп.

Однако стороны всё равно заметно смягчили позиции — в декабре Пекин и Вашингтон отменили запланированные ранее взаимные пошлины, ограничения должны были вступить в силу в середине месяца.

«Подходим ОЧЕНЬ близко к заключению БОЛЬШОЙ СДЕЛКИ с Китаем. Они заинтересованы в ней, и мы тоже!» — написал Трамп в своём Twitter.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2019 г.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что Вашингтон действительно готов подписать с Пекином крупное экономическое соглашение и поставить точку в торговой войне.

«Сейчас Штаты и КНР могут подписать не большую сделку, а скромное соглашение, заключить договорённость о замораживании торговой войны. Но эта сделка не решит глубинных проблем в торгово-экономических отношениях США и Китая. Прежде всего сохранится технологическое соперничество», — считает Александр Ломанов.

По словам эксперта, сейчас Пекин и Вашингтон, скорее всего, договорятся об усилении защиты американской интеллектуальной собственности и о наращивании поставок американской сельхозпродукции в Китай. С американской стороны ждать крупных уступок пока не приходится.

«Это будет половинчатая сделка, Китай и США просто решили сделать паузу, чтобы не раскручивать напряжённость дальше. Но не надо ожидать, что соглашение будет устойчивым: в любой момент Белый дом может обвинить Пекин в том, что он якобы нарушил какие-то условия, и всё отменить», — подытожил эксперт.