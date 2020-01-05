«Европа способна отстаивать свои интересы»: могут ли США и Франция начать торговую войну

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр пообещал ввести санкции против Соединённых Штатов, если они попытаются «наказать» Париж за введение налога на деятельность крупных IT-компаний, в том числе американских. Это заявление было сделано на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где в результате авиаудара американцев погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Как полагают эксперты, это поставило крест на дипломатических усилиях президента Эммануэля Макрона примирить Тегеран и Вашингтон. По мнению аналитиков, в ближайшее время отношения Парижа и Вашингтона могут обостриться, однако до полноценной торговой войны дело не дойдёт, поскольку Франция как член ЕС и НАТО тесно связана с США в экономической, политической и военной сферах.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пригрозил США санкциями, если американцы введут пошлины на французские товары.

«Американская администрация утверждает, что наши налоги их дискриминируют. Я это категорически отрицаю и уже направил письмо на этот счёт Роберту Лайтхайзеру, торговому представителю США», — сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Спор двух стран вызван введением во Франции в прошлом году нового налога. Он касается крупнейших компаний, оказывающих цифровые услуги, и составляет 3% от их общего оборота на французской территории. Многие из этих компаний, в частности Google, Apple, Facebook и Amazon, являются американскими, поэтому в Вашингтоне эти действия посчитали враждебными. В начале декабря президент США Дональд Трамп на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал его отменить «цифровой» налог.

Также по теме Циклический спад: с чем связан риск возникновения мирового экономического кризиса в 2020 году Вероятность экономического спада в США выросла максимально за последние десять лет. Такие данные приводит Федеральный резервный банк...

В том же месяце Торговое представительство США распространило заявление, в котором утверждается, что Франция может быть наказана за свои действия. В частности, американцами рассматривается возможность введения пошлин размером до 100% на группу французских товаров, импорт которых оценивается в $2,4 млрд.

В прошлом году Трамп неоднократно обещал ввести против Франции санкции из-за «цифрового» налога. Так, он намекал, что готов обложить повышенными пошлинами французское вино.

Брюно Ле Мэр в своём интервью подчеркнул, что Франция готова к переговорам с США по вопросам налогообложения. Диалог двух стран, как полагают в Париже, должен идти под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В неё входят как Франция, так и США. Но давлению Париж поддаваться не будет, заверяет министр.

«Мы хотим избежать торговой войны, однако мы с нашими европейскими партнёрами будем готовы к ответным мерам, если нас подвергнут санкциям, которые мы считаем неприемлемыми, недружественными и незаконными», — заявил Брюно Ле Мэр.

Следует отметить, что угроза Вашингтона не произвела впечатление не только на Париж, но и на Рим. С 1 января Италия ввела свой аналог «цифрового» налога.

Политический контекст

Интервью французского министра появилось на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, вызванного гибелью генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате американского авиаудара в Багдаде. Как сообщает пресс-служба Кремля, сразу же после этого события по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Макрона. Обе стороны высказали озабоченность убийством Сулеймани.

«Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — передаёт пресс-служба Кремля.

Логотип компании Google на фасаде офиса в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

В интервью радиостанции RTL госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален отметила, что эскалация напряжённости в регионе будет иметь последствия для международной коалиции против ИГ* и вопроса о нераспространении ядерного оружия. Она подчеркнула, что в интересах Франции сделать так, чтобы ситуация в этом регионе была менее накалённой.

Реакция Франции на убийство Сулеймани идёт в разрез с позицией её американского союзника. Дональд Трамп называет иранского генерала террористом и утверждает, что американцы своими действиями якобы предотвратили дестабилизацию обстановки и многие насильственные акции.

«Учитывая этот контекст, заявление Брюно Ле Мэра выглядит особенно жёстким», — сказал в беседе с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Эксперт отмечает, что Франции и без того не нравится экономическая политика администрации Трампа, которая, как показывает история с «цифровым» налогом, противоречит интересам стран ЕС. Спровоцированное США обострение отношений с Ираном также абсолютно невыгодно французским деловым кругам, вложившим немалые деньги в иранскую экономику. Помимо этого, оно наносит удар по престижу французской дипломатии, полагает Рубинский.

«Убийство Сулеймани — это персональное унижение для Макрона. Именно французский президент пытался выступить посредником между США и Ираном. Он пробовал организовать встречу Трампа и иранского президента Хасана Рухани, старался спасти «ядерную сделку». Теперь, после смерти Сулеймани, все эти усилия, и прежде не дававшие особого результата, оказываются бесперспективными», — считает аналитик.

В этих условиях Франция решила продемонстрировать США своё «недовольство внешнеполитической линией» Белого дома, отметил Рубинский.

Цена противостояния

Тем не менее аналитики не считают, что в 2020 году дело дойдёт до торговой войны между Парижем и Вашингтоном, о которой говорил Брюно ле Мэр.

«Здесь нужно ставить вопрос о том, насколько далеко может зайти Трамп в эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Если он не переступит определённую черту, то дело ограничится тем уровнем противостояния, которое есть сейчас, то есть грозными заявлениями. Европейцы перейдут от угроз к делам, только если их интересы очень сильно пострадают. Думаю, что в безвыходное положение своих европейских союзников Трамп загонять не будет», — сказал в беседе с RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Французское вино

Reuters

© Regis Duvignau

При этом он подчеркнул, что «торговая война между Парижем и Вашингтоном невозможна».

«Франция является членом общего рынка ЕС. Следовательно, никакие отдельные французские санкции против какой-либо страны невозможны. Могут быть только санкции всего ЕС. А Франция как член Евросоюза может их только предложить», — отметил Тэвдой-Бурмули.

Разделяет эту точку зрения и Рубинский. По его словам, полноценная торговая война между ЕС и США маловероятна, поскольку они слишком тесно связаны между собой в экономической, политической и военной сферах. Рубинский обращает внимание на то, что Соединённые Штаты, несмотря на антикитайскую риторику Белого дома, даже с КНР не стали вести полноценную торговую войну. По его мнению, между Вашингтоном и Брюсселем возможна лишь своеобразная «война нервов», где многое будет зависеть от того, смогут ли европейцы продемонстрировать единство.

Также по теме Готовность к ограничениям: чем могут обернуться для мирового рынка новые пошлины США Биржевые индексы Европы и Азии снижаются на фоне решения властей США ввести импортные пошлины на все товары из Мексики. Одновременно...

Консолидации ЕС в противостоянии действиям США мешают несколько факторов, считает Рубинский. Во-первых, союз Франции и Германии, составляющий основу экономического могущества Евросоюза, сейчас ослаблен в связи с предполагаемым уходом со своего поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во-вторых, не ясны последствия выхода Великобритании из ЕС. В-третьих, страны Восточной и Центральной Европы тесно связаны с США оборонными гарантиями.

Вместе с тем Рубинский предостерегает от недооценки возможностей Евросоюза.

«Те, кто ставят крест на ЕС, представляя его недееспособной организацией, а европейцев — игрушками в чужих руках, допускают ошибку. Евросоюз доказал, что является сильным внешнеполитическим игроком, способным отстаивать свои интересы. Другое дело, что конфронтации, тем более с ближайшим союзником, ни в Париже, ни в Брюсселе, конечно же, не хотят. Там были бы согласны на взаимовыгодные договорённости», — заключает Рубинский.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.