Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.

Как говорится в сообщении Белого дома, встреча прошла в Лондоне в преддверии саммита НАТО.

Президенты двух стран обсудили приоритеты предстоящего мероприятия, а также вопросы энергетики и ситуацию в Иране.

«Президент Трамп отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путём отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Трамп раскритиковал заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО.