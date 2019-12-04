Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США
Как говорится в сообщении Белого дома, встреча прошла в Лондоне в преддверии саммита НАТО.
Президенты двух стран обсудили приоритеты предстоящего мероприятия, а также вопросы энергетики и ситуацию в Иране.
«Президент Трамп отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путём отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Трамп раскритиковал заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО.