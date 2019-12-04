Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.

Как говорится в сообщении Белого дома, встреча прошла в Лондоне в преддверии саммита НАТО. 

Президенты двух стран обсудили приоритеты предстоящего мероприятия, а также вопросы энергетики и ситуацию в Иране.

«Президент Трамп отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путём отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Трамп раскритиковал заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО.

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