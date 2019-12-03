Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
- Reuters
«Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе», — приводит CNN речь Трампа, который прибыл в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.
After criticizing French President Macron for calling NATO "brain dead," Trump says the US benefits the least from the international alliance: https://t.co/u44vBI9ckzpic.twitter.com/AQ3oGhr9Wi— CNN (@CNN) December 3, 2019
Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что Трамп разозлён на Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Как пояснил Макрон, его высказывание было полезным сигналом для альянса.