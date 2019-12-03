Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».
Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

«Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе», — приводит CNN речь Трампа, который прибыл в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.

Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что Трамп разозлён на Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО. 

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Как пояснил Макрон, его высказывание было полезным сигналом для альянса

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