Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что Франция нуждается в альянсе, «как никто другой».

«Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе», — приводит CNN речь Трампа, который прибыл в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.

After criticizing French President Macron for calling NATO "brain dead," Trump says the US benefits the least from the international alliance: https://t.co/u44vBI9ckzpic.twitter.com/AQ3oGhr9Wi — CNN (@CNN) December 3, 2019

Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что Трамп разозлён на Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Как пояснил Макрон, его высказывание было полезным сигналом для альянса.