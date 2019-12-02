Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

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Американский лидер Дональд Трамп разозлился на французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО. Об этом пишет Axios, ссылаясь на высокопоставленный источник.
Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

«Он (Трамп. — RT) разозлён на Макрона уже в течение длительного времени», — рассказал источник.

По словам другого источника, заявления Макрона могут повлиять на то, что Трамп станет более позитивно высказываться о НАТО.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

Трамп отмечал, что разочарован заявлением французского лидера.

Как пояснял Макрон, его высказывание о «смерти мозга» НАТО было полезным сигналом для альянса

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.

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