Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
- Reuters
«Он (Трамп. — RT) разозлён на Макрона уже в течение длительного времени», — рассказал источник.
По словам другого источника, заявления Макрона могут повлиять на то, что Трамп станет более позитивно высказываться о НАТО.
В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Трамп отмечал, что разочарован заявлением французского лидера.
Как пояснял Макрон, его высказывание о «смерти мозга» НАТО было полезным сигналом для альянса.
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.