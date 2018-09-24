«Пересидеть Трампа не получится»: почему в Европе заговорили о структурных изменениях в отношениях с США

Европа должна подготовиться к происходящим во взаимоотношениях с США структурным изменениям, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, ошибочно рассчитывать на то, что обострение отношений с Вашингтоном связано исключительно с политикой Дональда Трампа и после его ухода всё вернётся на круги своя. Маас также выразил обеспокоенность тем, что американский лидер регулярно прибегает к Twitter-дипломатии, подменяя ею реальную координацию действий Вашингтона с Брюсселем. Эксперты полагают, что к европейским политикам постепенно приходит осознание того, что нужно что-то менять в отношениях с США. Однако к каким-то радикальным шагам европейские политики пока не готовы.

Взаимоотношения между Евросоюзом и США переживают структурные изменения, и Старый Свет должен подготовиться к этой трансформации. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Нью-Йорк, где он примет участие в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«Многие думают, что можно пересидеть Трампа и что после него всё будет как раньше. Полагаю, это ошибочное мнение. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения. И это то, к чему мы в Германии и особенно в Европе должны подготовиться со стратегической точки зрения», — написал Маас в Twitter.

При этом в интервью агентству DPA глава внешнеполитического ведомства заявил, что если раньше важные вопросы решались при тесном согласовании между Вашингтоном и Брюсселем на всех уровнях, то в последнее время Соединённые Штаты всё менее плотно координирует свои действия с европейскими партнёрами.

«Мы узнаём о некоторых решениях из Twitter. Иногда у меня складывается впечатление, что и в США узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет формат сотрудничества», — отметил Маас.

Одним из самых ярких примеров подобной Twitter-дипломатии в последнее время стал отказ президента США поддержать итоговое коммюнике июньского саммита G7, о чём досрочно покинувший мероприятие Трамп сообщил в своём личном аккаунте. Тогда он обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в лживой оценке ситуации с пошлинами на импорт зарубежной продукции в США и обозначил намерение продолжать проводить такую протекционистскую политику.

Хайко Маас, который до назначения главой МИД в марте 2018-го больше четырёх лет возглавлял Министерство юстиции и защиты потребителей ФРГ, регулярно делает заявления о необходимости отстаивания Европой собственных интересов на фоне проводимой США торговой политики.

«Мы не должны сидеть, как кролик перед удавом, в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин... Мы должны решительно защищать собственные интересы в свете таких акций. Речь идёт не только о более чем 80 млн немцев, но и о Европе, где проживают 500 млн человек», — заявил Маас в начале сентября.

Он также подверг критике внешнеторговую политику США в отношении Китая и экстерриториальные санкции против Ирана и России, которые в конечном счёте угрожают Европейскому союзу и, в частности, его энергетической безопасности.

«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, даже самокритично... Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ. Внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнёров значительным образом затрагивает Европу и Германию», — заявил Маас.

«Не быть вассалом»

Напомним, что в конце августа французские и германские политики начали обсуждать возможность создания в Европе собственной платёжной системы, которая не зависела бы от США. Её формирование призвано защитить европейский бизнес от американских экстерриториальных санкций.

«Вместе с Германией мы твёрдо решили создать европейскую или франко-германскую финансовую систему, которая защитила бы нас от косвенного воздействия экстерриториальных санкций США», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом. Для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет», — подчеркнул Ле Мэр.

По словам политика, к реализации этого проекта могут быть привлечены непосредственно Центробанки Франции и Германии, поскольку с использованием в качестве независимого финансового канала Европейского инвестбанка могут возникнуть проблемы из-за его уязвимости перед Вашингтоном.

Также по теме «Кризис евроатлантизма»: Германия пересматривает внешнеполитический курс в отношении США Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию в отношении Соединённых Штатов....

Предлагаемые меры призваны прежде всего защитить интересы европейского бизнеса в Иране, первый пакет санкций против которого вступил в силу 7 августа, а второй должен быть активирован в ноябре. При этом одновременно со введением американских санкций Евросоюз начал блокировать их выполнение, выпустив директиву, которая запрещает европейским резидентам соблюдать рестрикции. Вместе с тем ряд европейских компаний объявили о приостановке своей деятельности в Иране.

На этом фоне в воскресенье, 23 сентября, постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS заявила, что европейские страны прекращают вести бизнес с Тегераном.

«Европе нужно принять решение и, полагаю, это решение уже принято. Если посмотреть, они повсеместно прекращают бизнес с Ираном. Мы примем решение относительно того, вводить исключения или нет, но мы будем очень жёсткими по отношению к Ирану и не дадим ему никаких поблажек», — заявила Хейли.

Помимо санкционной политики Вашингтона по отношению к Ирану, России, Китаю и другим международным игрокам, которая бьёт по интересам Брюсселя, недовольство европейских стран также вызывают введённые с 1 июня пошлины на импорт в США стали и алюминия, распространяющиеся в том числе на ЕС.

В ответ Евросоюз ввёл пошлины на целый перечень американских товаров и подал иск против США во Всемирную торговую организацию. После прошедших в конце июля в Вашингтоне переговоров между Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером стороны заключили торговое перемирие, однако американский лидер до сих пор не исключает возможности введения пошлин на европейские автомобили.

Предложение ЕС о готовности полностью отменить пошлины на американские машины при условии принятия Вашингтоном аналогичных мер Дональд Трамп отверг. По его словам, это предложение «является недостаточно хорошим». Более того, американский лидер заявил, что Евросоюз в торговых вопросах «почти так же плох, как Китай».

Глава МИД Германии Хайко Маас

Reuters

© Fabrizio Bensch

Экономика абсурда

Выступая с традиционным обращением к Европарламенту, Юнкер 12 сентября заявил о необходимости сокращения доли американского доллара в европейских расчётах и увеличения таким образом доли расчётов в евро.

​«Недавние события обозначили необходимость углубления нашего экономического и валютного союза и создания глубоких и ликвидных рынков капитала... Абсурдно, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей — €300 млрд ежегодно — в долларах США, тогда как лишь 2% нашего импорта энергии приходится на США», — заявил Юнкер.

​«Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолёты за доллары, а не за евро», — подчеркнул он.

По словам главы Еврокомиссии, уже до конца 2018 года его ведомство представит инициативы по укреплению роли евро в международной торговле.

«Евро должен стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы. Для этого нам нужно сначала привести в порядок свой дом, укрепив наш экономический и валютный союз, что мы уже начали делать. Без этого у нас не будет средств для укрепления международной роли евро», — подчеркнул он.

Добавим, что на минувшей неделе президент Чехии Милош Земан во время встречи с представителями немецкого бизнеса в Берлине заявил о своих опасениях, связанных с возможностью наступления нового мирового экономического кризиса, который может быть спровоцирован действиями политиков и банкиров.

«Первая же лекция в любом серьёзном экономическом учебнике гласит: избегайте протекционизма, избегайте санкций, избегайте пошлин. Парадоксально, что некоторые политики не прочитали даже эту первую лекцию», — констатировал Земан.

«Мир стал поливариантным»

По словам руководителя отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, подобные взаимные выпады европейских и американских политиков, своеобразное перетягивание каната не является чем-то новым. Однако выход на сцену таких серьёзных игроков, как Китай и Россия, вносит определённый вклад в имеющийся между Брюсселем и Вашингтоном разлад.

«Мир стал гораздо более многообразным, он стал поливариантным, потому что нет однозначных решений ни по одному вопросу. Поэтому каждая сторона, включая ЕС, считает, что можно что-то выиграть на этом, учитывая, что Трамп непопулярен не столько по результатам, сколько по своей манере, по определённой нахрапистости, которая очень многих возмущает», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT отметил, что на фоне звучащих с обеих сторон резких заявлений и имеющихся противоречий довольно сомнительно, что США и ЕС пойдут на реальный разрыв отношений в какой-либо сфере.

«Американцы пытаются ввести определённое эмбарго, идёт нажим в налоговой сфере... На словах все резкие, а на деле есть тренд к обострению отношений, но до какой степени он будет развиваться, пока непонятно. Всё-таки общего у них гораздо больше, чем разного», — добавил Швейцер.

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«Европа привыкла к роли ведомого игрока»

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT заявил, что к европейским политикам приходит понимание того, что нужно что-то менять во взаимоотношениях с США, однако пока на какие-то радикальные шаги европейцы не готовы.

«Пока рано говорить о том, что Европа твёрдо ступила на этот путь и пошла по нему. Пока они ограничиваются только разговорами об этом. Так считают европейские аналитики, так считает европейский бизнес, который всё же ушёл из Ирана», — рассказал эксперт.

«Если бы европейский бизнес был уверен, что Европа его защитит, он бы никуда не дёргался от многомиллиардных контрактов, которые теперь должен либо бросать, либо за бесценок продавать китайцам. То есть европейский бизнес не верит в Европу — и это очень важный момент», — отметил Мирзаян.

С другой стороны, добавил собеседник RT, хотя никто пока не собирается отказываться от сотрудничества, Европа начала хотя бы говорить о том, что в отношениях с США необходимо что-то менять. А это уже немало, учитывая, что раньше представители ЕС боялись даже говорить об этом на высоком уровне.

«Прошли те прекрасные времена, когда европейцы были великим империями, могли мыслить самостоятельно, могли идти самостоятельно, даже, может быть, прокладывая кому-то дорогу. Сейчас Европа — ведомый игрок. И она, что самое страшное, привыкла к роли ведомого игрока», — заявил эксперт.

Он отметил, что в текущей ситуации европейцы, во-первых, опасаются неопределённости. А во-вторых, надеются, что в текущем обострении отношений с Вашингтоном виноват Дональд Трамп и с его уходом трансатлантическое взаимодействие наладится.

«К сожалению, это не так. Может быть, Трамп действует излишне резко, но он является не какой-то ошибкой системы, а просто элементом её эволюции... Президент, который придёт после Трампа, будет ровно таким же. Может быть, только менее шумным. Если Европу это устраивает, флаг ей в руки», — подытожил Мирзаян.