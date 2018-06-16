«ЕС будет избавляться от зависимости»: почему политика Трампа может привести к переоценке отношений США и Европы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии, которые, по его мнению, доказывают: у американского лидера отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами стран «Большой семёрки». При этом, по данным WSJ, Трамп позволил себе резкие заявления в адрес лидеров других стран G7 в ходе саммита в Канаде. Как сообщает издание, Трамп назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей». Главе Франции Эммануэлю Макрону американский лидер сказал, что «все террористы — в Париже», а Синдзо Абэ пригрозил устроить проблемы с мигрантами из Мексики. Опрошенные RT эксперты считают, что отношения между США и ЕС ожидает дальнейшее охлаждение.

Между лидерами шести стран G7 и президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой семёрки» в канадском Квебеке возникли серьёзные разногласия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечает издание, обсуждение проблем нередко сопровождалось резкими заявлениями со стороны американского лидера. В частности, Трамп назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» из-за штрафов, наложенных на американские технологические компании, а также в связи с тем, что США не могут вести прямые торговые переговоры с Германией и Францией без участия ЕК.

«Я полагаю, что это можно расценивать как комплимент, но не уверен», — заявил Юнкер.

Кроме того, американский лидер в ходе дискуссии по иранской ядерной сделке и проблемам с терроризмом позволил себе выпад в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. «Ты должен знать об этом (о проблеме терроризма. — RT), Эммануэль, потому что все террористы — в Париже», — сказал Трамп.

Также мишенью для критики американского лидера стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в целом сохранял нейтралитет по ряду тем, однако впоследствии принял сторону большинства. Язвительный комментарий Трампа в адрес Токио касался вопроса миграции.

«Синдзо, у вас подобной проблемы нет, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и вы вскоре покинете свой пост», — цитирует слова Трампа источник.

При этом глава Белого дома отказался менять позицию по вышеперечисленным и многим другим вопросам. Как заявил высокопоставленный представитель ЕС, участники встречи были раздражены поведением Трампа, однако пытались оставаться «разумными и спокойными».

«После саммита G7 настроение действительно изменилось», — добавил он.

Между тем сам Трамп в своём Twitter отмечает, что его отношения с лидерами «Большой семёрки» ничем не омрачены. По мнению Трампа, об этом сообщают «фейковые новости». В качестве подтверждения своих слов он привёл фотографии с саммита.

«У меня отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но фейковые новости показывают только плохие фотографии (подразумевающие гнев) с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!» — написал Трамп в Twitter.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

Глава Белого дома также сообщил о хорошей дискуссии с Юнкером и главой Евросовета Дональдом Туском во время прошедшего саммита. «Фейковые новости писали, что я не поладил с другими лидерами на саммите G7 в Канаде. Они снова ошибаются!» — добавил он.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

По мнению президента США, именно распространение и публикация фейковых новостей представляет главную угрозу для Соединённых Штатов.

Отметим, что, согласно опросу Университета Монмут, результаты которого были опубликованы 15 июня, примерно 27% американцев считают, что у Трампа хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в представленном исследовании намного опережает всех остальных мировых лидеров.

При этом около 55% респондентов полагают, что президент США и премьер-министр Канады Джастин Трюдо находятся в плохих отношениях. Ещё одним лидером антирейтинга стала канцлер ФРГ Ангела Меркель (44%).

«Уходя от американской зависимости»







Отношения США и ЕС ожидает дальнейшее охлаждение. Такое мнение в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На ситуацию также оказывают влияние торговые противоречия. Но единый альянс Запада это пока не подорвёт, потому что Западная Европа всецело зависит в плане безопасности от США. Развитие дальнейших отношений зависит от обеих сторон, но Трамп считает, что он может оказывать одностороннее давление ввиду того, что он — сильная сторона, а вторая — слабая и не имеет возможности для адекватных ответов. У европейцев не просматривается особых альтернатив, они не в состоянии проводить солидарную и рассчитанную на серьёзный временной период политику в рамках ЕС, поскольку в ЕС тоже существуют серьёзные противоречия», — подчеркнул собеседник RT.

Также по теме «Сцепились в адской драке»: к чему привёл отказ Трампа подписывать итоговое соглашение G7 Отказ Дональда Трампа ставить свою подпись под коммюнике саммита «Большой семёрки» стал причиной разногласий внутри G7. В Белом доме...

Брутер отметил, что развитие и устойчивость позиций объединённой Европы будет во многом зависеть от сотрудничества с РФ.

«Если отношения с Россией будут стабильными и устойчивыми, Европа будет сильнее. Если этого не будет происходить, Европа будет слабее и её зависимость от США будет больше. Формат G7 устарел, как только появился, потому что это попытка части стран выдать себя за мировое правительство, о чём Трамп говорил в преддверии этой встречи. Вопрос в том, что они хотят решать за всех. Они будут это пытаться делать, но получаться будет ещё хуже», — пояснил Брутер.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Михеев в разговоре с RT добавил, что президент США видит в членах G7 своих подчинённых.

«Мы относимся к стратегии очень серьёзно, она вырабатывается коллективно, с советниками. У Трампа личностный подход — как он будет выглядеть на встрече. Вот этот знаменитый снимок, когда он сидит, сложив руки, — он говорит обо всём. Они стоят в недоумении, а он демонстрирует, кто здесь босс», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде. На заднем плане канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВФ Кристин Лагард

globallookpress.com

По мнению эксперта, в ближайшем будущем отношения между США и ЕС будут обостряться, и это приведёт к тому, что страны европейского континента постараются выстраивать личные отношения с другими мировыми державами, включая Россию и Китай.

«Европейские страны будут потихоньку выстраивать уже односторонние отношения с другими странами — с Китаем, с Россией, между собой. Единство союза, его скрепы, будут ослабляться, каждая страна будет искать выходы из сложностей, которые создаёт Трамп, будут искать новые рынки, это будет приводить к ослаблению ЕС, и G7, наверное, отомрёт. А ЕС будет стараться уходить от зависимости от США», — заключил аналитик.

Итоги саммита G7

По итогам саммита G7, который проходил в 8—9 июня в канадском курортном городе Ла Мальбе, представители США отказались от подписания итогового коммюнике по распоряжению Трампа. Причиной послужило заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанное на итоговой пресс-конференции, об ответных мерах на американские пошлины.

В Белом доме также заявили, что канадский лидер предал доверие Соединённых Штатов и «воткнул нож в спину» американскому лидеру.

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который ведёт себя дипломатически недобросовестно по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается воткнуть нож в спину», — отметил глава торгового совета Белого дома Петер Наварро.

При этом официальные лица Германии и Франции не поддержали своего главного заокеанского союзника. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Трамп лишился своего авторитета после решения отозвать подпись под документом посредством сообщения в Twitter.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала она в Facebook.

Тема отношений с РФ стала одной из основных в ходе дискуссий лидеров «Большой семёрки». Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал Трамп. Он отметил, что Москве было посвящено примерно 25% всех разговоров. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что президент США в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.

В Белом доме эти данные не стали опровергать или подтверждать. В Кремле также указали на отсутствие достоверности подобной информации.

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семёрки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.