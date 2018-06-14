Трамп: около четверти разговоров на саммите G7 были посвящены России

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что лучше бы российская сторона присутствовала на саммите G7 в Канаде, так как около 25% дискуссий были посвящены Москве.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени на разговоры о России. И я сказал, что было бы лучше, если бы они были здесь», — сказал он.

Трамп отметил, что «он не за Россию, а за США».

По словам Трампа, если бы президент России Владимир Путин находился на саммите G7, то они могли бы обсудить ситуации в Сирии и на Украине.

«Например, я скажу вам, что если бы он присутствовал на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для всего мира, хорошо для страны и для него», — отметил американский президент.

Ранее Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8.