Трамп: около четверти разговоров на саммите G7 были посвящены России
«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени на разговоры о России. И я сказал, что было бы лучше, если бы они были здесь», — сказал он.
Трамп отметил, что «он не за Россию, а за США».
По словам Трампа, если бы президент России Владимир Путин находился на саммите G7, то они могли бы обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
«Например, я скажу вам, что если бы он присутствовал на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для всего мира, хорошо для страны и для него», — отметил американский президент.
Ранее Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8.