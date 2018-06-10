Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

«Что касается возврата России в «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть — у нас, в Москве», — заявил глава государства, отвечая на просьбу оценить предложение Трампа вернуть Россию в G8.

Он подчеркнул, что «по паритету покупательной способности, это данные МВФ, страны Шанхайской организации сотрудничества уже больше, чем страны «семёрки».

Ранее Трамп отметил, что Россия должна быть за столом переговоров G7. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте поддержал идею американского президента.