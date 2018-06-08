Трамп заявил, что Россия нужна за столом переговоров G7

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет.

«Нравится вам или нет (и это, может быть, политически некорректно говорить), но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», — сказал Трамп журналистам перед вылетом в Канаду, где пройдёт саммит «Большой семёрки».

Он подчеркнул, что представители Москвы должны участвовать в этой встрече.

«Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть её частью», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.