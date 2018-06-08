Трамп считает, что Россия должна присутствовать на саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что Россия снова должна быть принята в состав G8.

Ранее сообщалось, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.

Саммит G7 проходит 8—9 июня в канадской провинции Квебек.