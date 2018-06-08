Трамп считает, что Россия должна присутствовать на саммите G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
Трамп считает, что Россия должна присутствовать на саммите G7
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что Россия снова должна быть принята в состав G8.

Ранее сообщалось, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения. 

Саммит G7 проходит 8—9 июня в канадской провинции Квебек.

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