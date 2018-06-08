Трамп считает, что Россия должна присутствовать на саммите G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Кроме того, как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что Россия снова должна быть принята в состав G8.
Ранее сообщалось, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.
Саммит G7 проходит 8—9 июня в канадской провинции Квебек.
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