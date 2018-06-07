Глава Германо-российского форума выступил за присоединение России к G7

Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек высказался за возвращение к формату G8 с участием России.

«Если бы русских спросили, не хотят ли они снова быть там, это послужило бы сигналом о разрядке», — цитирует его Focus Online.

Платцек добавил, что вопрос о присоединении Крыма к России не должен стоять на пути возвращения Москвы в G8.

«Давайте временно отложим вопрос Крыма в сторону, чтобы быть в состоянии обсудить другие темы», — пояснил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что присоединение России к G7 пока невозможно.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил необходимость возвращения Москвы в G8.