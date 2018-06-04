Эксперт оценил необходимость возвращения России в G8

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил необходимость возвращения Москвы в G8.

По словам эксперта, это неформальное объединение, в котором лидеры договариваются друг с другом о взаимодействии, каких-либо совместных и глобальных мероприятиях.

«Поэтому я не думаю, что в настоящее время России можно вернуться в формат G8, к тому же я не уверен, что это будет иметь большой смысл», — отметил Безпалько.

Призыв сопредседателя фракции Левой партии в бундестаге Сары Вагенкнехт о необходимости вернуть Москву в состав G8 эксперт связывает с тем, что США ведут очень недружественную политику в отношении Германии.

Кроме того, отметил эксперт, вряд ли Вашингтон захочет видеть Москву в качестве равноправного партнёра в G8, признавая её политическое влияние, амбиции и статус.

«А возвращаться добровольно к тому состоянию, которое было давно, когда Россия была слабой, мы не можем и не хотим. Поэтому Россия не вернётся в «Большую восьмёрку», — добавил Безпалько.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал призыв Вагенкнехт.

Также профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией.

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