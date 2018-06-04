Эксперт оценил призыв депутата бундестага вернуть Россию в G8

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Анна Лушникова
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал призыв сопредседателя фракции Левой партии в бундестаге Сары Вагенкнехт о необходимости вернуть Россию в состав G8.
Эксперт оценил призыв депутата бундестага вернуть Россию в G8
  • Reuters

«Во-первых, это высказывание примечательно как симптом, но не имеет никакого воздействия на политику Германии. Левая партия находится в оппозиции, далеко не крупнейшая, в правительстве никогда не будет в силу той специфики взаимоотношений между партиями. Во-вторых, даже если представить, что такая идея будет выдвинута на официальном уровне, России никакая «восьмёрка» не нужна. G8 уже фактически не существует, она исчезла по объективным причинам — это формат, который отражал политические реалии конца XX — начала XXI века. С тех пор всё изменилось. Сейчас это никому не интересно, и прежде всего России», — сказал Лукьянов.

Ранее Вагенкнехт заявила о необходимости возвращения России в состав G8, чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах.

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