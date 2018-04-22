Политики в Германии предложили пригласить Россию на саммит G7

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Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.

«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семёрка» должна снова стать «Большой восьмёркой», — приводит Welt её слова.

Как считает замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф, в настоящее время «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

«G7+1 может стать верным форматом», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение России к G7 в настоящий момент невозможно.

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