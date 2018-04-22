Политики в Германии предложили пригласить Россию на саммит G7
«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семёрка» должна снова стать «Большой восьмёркой», — приводит Welt её слова.
Как считает замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф, в настоящее время «имеет смысл структурировать диалог с Россией».
«G7+1 может стать верным форматом», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение России к G7 в настоящий момент невозможно.