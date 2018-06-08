Песков прокомментировал слова Трампа о необходимости России вернуться в G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в G8.

«Мы делаем акцент на других форматах», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7. Кроме того, как сообщают СМИ, он считает, что Россия снова должна быть принята в состав G8.