СМИ: Трамп на саммите G7 заявил Макрону, что все террористы «находятся в Париже»

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Американский лидер Дональд Трамп во время встречи на саммите «Большой семёрки» с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что «все террористы находятся в Париже».

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные дипломатические источники.

По данным издания, во время обсуждения ситуации вокруг Ирана и терроризма Трамп обратился к Макрону.

«Ты должен знать об этом (о проблеме терроризма. — RT), Эммануэль, потому что все террористы — в Париже», — приводит газета слова Трампа.  

Отмечается, что Трамп также назвал иммиграцию большой проблемой для Европы, обратившись при этом к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

«Синдзо, у тебя подобной проблемы нет, но я могу отправить к тебе 25 млн мексиканцев, и ты вскоре уйдёшь со своей работы», — цитирует WSJ Трампа.

Ранее СМИ узнали, что на саммите G7 Трамп заявил главам государств «Большой семёрки», что Крым — российский.

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