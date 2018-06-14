СМИ: Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским

Американский лидер Дональд Трамп заявил лидерам стран «Большой семёрки», что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.

Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника.

Уточняется, что американский президент сделал такое заявление 8 июня во время саммита G7 в канадском Квебеке.

Кроме того, источник рассказал о том, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

«Неясно, были ли заявления Трампа сказаны в шутку или они говорят о резком отклонении от нынешнего курса внешней политики США», — пишет издание.

В Белом доме эту информацию пока не комментировали.

Ранее Трамп рассказал, что около 25% дискуссий на саммите G7 были посвящены Москве.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.