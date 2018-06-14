СМИ: Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским
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Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника.
Уточняется, что американский президент сделал такое заявление 8 июня во время саммита G7 в канадском Квебеке.
Кроме того, источник рассказал о том, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».
«Неясно, были ли заявления Трампа сказаны в шутку или они говорят о резком отклонении от нынешнего курса внешней политики США», — пишет издание.
В Белом доме эту информацию пока не комментировали.
Ранее Трамп рассказал, что около 25% дискуссий на саммите G7 были посвящены Москве.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.