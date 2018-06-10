Захарова прокомментировала «драку» в G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия между США и другими странами — членами G7 после сообщений американского лидера Дональда Трампа об отказе подписывать итоговое коммюнике саммита.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала дипломат в Facebook.

Ранее лидеры G7 призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения».

При этом в Белом доме заявили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7, обвинив Вашингтон в «оскорбительных пошлинах».

Также в бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 своими твитами о «нечестном и слабом» поведении Трюдо, а в МИД Германии заявили о разрушенном доверии к Трампу после саммита G7.