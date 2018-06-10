Лидеры G7 призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»

Лидеры стран «Большой семёрки» в итоговом коммюнике саммита призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение».

«Призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение, направленное на подрыв демократических систем, и поддержку сирийского режима», — говорится в документе.

Главы государств отметили готовность «принять дополнительные меры» в отношении России.

При этом лидеры согласились продолжать взаимодействие с Россией в разрешении «региональных кризисов и глобальных проблем», когда это отвечает интересам данных стран.

Ранее лидеры G7 заявили, что условием снятия с российской стороны санкций является выполнение минских договорённостей.