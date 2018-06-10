Лидеры G7 призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»
«Призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение, направленное на подрыв демократических систем, и поддержку сирийского режима», — говорится в документе.
Главы государств отметили готовность «принять дополнительные меры» в отношении России.
При этом лидеры согласились продолжать взаимодействие с Россией в разрешении «региональных кризисов и глобальных проблем», когда это отвечает интересам данных стран.
Ранее лидеры G7 заявили, что условием снятия с российской стороны санкций является выполнение минских договорённостей.