В итоговом коммюнике саммита G7 затронули тему инцидента в Солсбери

Подписавшие итоговое коммюнике лидеры страны-членов G7 высказали свою позицию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в итоговом коммюнике.

«Мы разделяем и согласны с оценкой Соединённого Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку, и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений», — указывается в документе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание американским представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике из-за разногласий с членами «семёрки» поводу торговых пошлин.

31 мая в МИД России заявили, что британские власти искажают суть произошедшего в Солсбери.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.