МИД России: Великобритания искажает суть произошедшего в Солсбери

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В МИД России заявили, что британские власти искажают суть произошедшего в Солсбери. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
МИД России: Великобритания искажает суть произошедшего в Солсбери
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«Что же касается проводимой Лондоном разнузданной антироссийской кампании в связи с «делом Скрипалей», то следует отметить растущее в зарубежных общественно-политических кругах понимание истинной подоплёки инсинуаций британских властей вокруг инцидента в Солсбери», — отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что в западных СМИ всё чаще обращают внимание на «многочисленные нестыковки и противоречия в британской версии случившегося».

«С течением времени становится всё более очевидным, что Великобритания умышленно искажает суть произошедшего в Солсбери и пытается использовать ОЗХО в своих геополитических интересах, для чего сознательно ведёт дело к углублению раскола в рядах организации», — заявили в российском ведомстве.

Ранее в посольстве России в Великобритании потребовали от Лондона извинений из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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