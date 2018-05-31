МИД России: Великобритания искажает суть произошедшего в Солсбери

В МИД России заявили, что британские власти искажают суть произошедшего в Солсбери. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Что же касается проводимой Лондоном разнузданной антироссийской кампании в связи с «делом Скрипалей», то следует отметить растущее в зарубежных общественно-политических кругах понимание истинной подоплёки инсинуаций британских властей вокруг инцидента в Солсбери», — отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что в западных СМИ всё чаще обращают внимание на «многочисленные нестыковки и противоречия в британской версии случившегося».

«С течением времени становится всё более очевидным, что Великобритания умышленно искажает суть произошедшего в Солсбери и пытается использовать ОЗХО в своих геополитических интересах, для чего сознательно ведёт дело к углублению раскола в рядах организации», — заявили в российском ведомстве.

Ранее в посольстве России в Великобритании потребовали от Лондона извинений из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.