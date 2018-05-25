Путин призвал прекратить разговоры вокруг дела Скрипалей
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«Нужно или проводить совместное объективное и полноценное расследование или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут», — пояснил он.
Ранее в посольстве России в Великобритании потребовали от Лондона извинений из-за дела об отравлении в Солсбери, так как против Москвы в данном деле были выдвинуты серьёзные обвинения.
При этом никаких доказательств причастности российской стороны к инциденту представлено не было.