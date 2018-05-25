Путин призвал прекратить разговоры вокруг дела Скрипалей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) призвал прекратить разговоры по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

«Нужно или проводить совместное объективное и полноценное расследование или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут», — пояснил он.

Ранее в посольстве России в Великобритании потребовали от Лондона извинений из-за дела об отравлении в Солсбери, так как против Москвы в данном деле были выдвинуты серьёзные обвинения.

При этом никаких доказательств причастности российской стороны к инциденту представлено не было.

RT вёл прямую трансляцию.