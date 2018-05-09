Посольство России сообщило, что Лондон не смог доказать причастность Москвы к событиям в Солсбери

Посольство России в Великобритании заявило, что Лондону не удалось доказать причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что власти Британии привлекли сотни сотрудников правоохранительных органов, которые потратили огромное количество времени на изучение большого числа улик, но в итоге причастность Москвы к инциденту доказать так и не удалось.

«Несмотря на предпринятые полицией колоссальные усилия, местным правоохранителям так и не удалось с помощью фактов и доказательств поддержать официальную политическую версию инцидента», — указали в посольстве.

По словам представителей российской дипмиссии, от сотрудников правоохранительных органов власти страны ожидали не тщательное расследование, а лишь подтверждение уже озвученной официальной позиции.

«Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия», — добавили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что британские следователи завершили работы почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены потенциальные улики по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.