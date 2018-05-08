В Британии рассказали о ходе расследования отравления Скрипаля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.
«Полиция освободила все участки для обеззараживания, за исключением дома Скрипаля. Работы по очистке продолжаются успешно, приоритетом является сделать все эти места безопасными с тем, чтобы Солсбери мог вернуться к нормальной жизни», — рассказали там.
В канцелярии отметили, что «правительство восхищено терпеливостью жителей Солсбери, столкнувшихся с серьёзным нарушением ритма жизни города, вызванным безрассудными действиями России».
Ранее в МИД Великобритании заявили, что Лондон не меняет свою позицию в отношении России в связи с инцидентом с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, несмотря на заявление президента Чехии Милоша Земана.