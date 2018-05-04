МИД: Великобритания по-прежнему возлагает на Россию ответственность за отравление Скрипалей

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Лондон не меняет свою позицию в отношении России по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, несмотря на заявление президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Великобритании.

«Мы последовательно и чётко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество производилось и складировалось на территории Чехии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает данное заявление иллюстрацией несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России.

Подробнее — в материале RT.

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