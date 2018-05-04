МИД: Великобритания по-прежнему возлагает на Россию ответственность за отравление Скрипалей
«Мы последовательно и чётко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество производилось и складировалось на территории Чехии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает данное заявление иллюстрацией несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России.
Подробнее — в материале RT.