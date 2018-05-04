Песков оценил заявления Земана о производстве в Чехии нервно-паралитического вещества

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Заявление президента Чехии Милоша Земана о производстве нервно-паралитического вещества в стране является иллюстрацией несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков оценил заявления Земана о производстве в Чехии нервно-паралитического вещества
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«С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества», — сказал он.

Песков подчеркнул, что это «лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали» британские власти.

По его мнению, слова чешского президента являются подтверждением абсолютной «провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями».

«И, наверное, это ещё один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда всё больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество производилось и складировалось на территории Чехии.

Подробнее — в материале RT.

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