Песков оценил заявления Земана о производстве в Чехии нервно-паралитического вещества
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«С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества», — сказал он.
Песков подчеркнул, что это «лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали» британские власти.
По его мнению, слова чешского президента являются подтверждением абсолютной «провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями».
«И, наверное, это ещё один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда всё больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество производилось и складировалось на территории Чехии.
Подробнее — в материале RT.